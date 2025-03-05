طيران الإمارات تمدد شراكتها مع "تي يو آي كروز" لتقديم تجارب جوية وبحرية

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة "تي يو آي كروز TUI Cruises"، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للسياحة البحرية. ويتزامن التوسع الاستراتيجي لهذه الشراكة مع توسع "تي آي كروز" في دبي، بإضافة سفينة ثانية ستنقل عملياتها لموسم الرحلات البحرية 2025/2026.

وقع اتفاقية تجديد الشراكة، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وويبكي ماير، الرئيس التنفيذي لشركة "تي يو آي كروز"، وذلك على هامش معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين" 2025، بما يجسّد التزام طيران الإمارات بتقديم تجارب سفر متكاملة تربط بسلاسة بين السفر الجوي والرحلات البحرية.

وستواصل طيران الإمارات العمل بشكل وثيق مع شركة "تي يو آي كروز" في العديد من المجالات، بما في ذلك مبادرات التسويق والتخطيط والاستراتيجيات التشغيلية. لتوفير خيارات رحلات مخصصة تتوافق مع جداول الرحلات البحرية القادمة، ما يضمن انتقالاً سلساً لعملائها من الأجواء إلى البحر. كما سيتعاون الطرفان على توفير سعة مخصصة لتلبية الطلب من الأسواق الرئيسية عبر شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل طيران الإمارات بشكل وثيق مع الجهات المعنية في دبي على تعزيز حلول النقل البري بين مطار دبي الدولي ومحطة ميناء راشد للرحلات البحرية.

وقال عدنان كاظم: "تفخر طيران الإمارات بدورها الفاعل في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل وجهات الرحلات البحرية في العالم، ويعكس ذلك سنوات عديدة من الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية البحرية عالمية المستوى، ومناطق الجذب والمعالم السياحية المتميزة، إلى جانب الاتصال الجوي الذي لا يقارن، وتبسيط مرافق المناولة لسياح الرحلات البحرية الدوليين. وقد رسّخت هذه العوامل مكانة دبي كبوابة رئيسية لبعض أشهر مسارات الرحلات البحرية على مستوى العالم. وتنطوي اتفاقيتنا مع "تي يو آي كروز" على مواصلة جهودنا لتعزيز وصول ركاب الرحلات البحرية من جميع أنحاء شبكة وجهاتنا، وعيش أفضل تجربة في السفر البحري على متن سفن "تي يو آي" المذهلة".

وقالت ويبكي ماير: "نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع طيران الإمارات، وهو التعاون الذي يتماشى تماماً مع التزامنا بتوفير تجارب سفر استثنائية. من خلال دمج الرحلات الجوية والبحرية بسلاسة، سوف نتمكن من تقديم راحة لا مثيل لها لضيوفنا. كما يسهم موقع دبي الاستراتيجي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي في جعلها مركزاً مثالياً لعملياتنا الموسعة. وعلاوة على ذلك، فهي وجهة شهيرة لضيوفنا، حيث تقدم مزيجاً فريداً من الفخامة الحديثة والتراث الثقافي. ونتطلع إلى استقبال مزيد من الضيوف على متن سفننا وتقديم تجارب رحلات بحرية لا تُنسى بالتعاون مع طيران الإمارات".

كما ستحدد الناقلة سبل توسيع نطاق الشراكة خارج دبي، مع التركيز على رحلات الشرق الأقصى. وتتضمن سفينة "ماين شيف 6" التابعة لشركة "تي يو آي كروز"، والتي تتسع لأكثر من 2500 راكب، على مسار مدته 14 يوماً، بدءاً من سنغافورة، والرسو في ماليزيا وتايلاند وهونج كونج وفيتنام واليابان، ثم العودة إلى سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الشراكة الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات لرفع مستوى تقديم الخدمة ونشر موظفي الدعم المتخصصين لركاب الرحلات البحرية لتسهيل عملية تسجيل الوصول بشكل أكثر انسيابية. ويمكن لمحطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية ذات المستوى العالمي في ميناء راشد، والتي تُعرف بأنها أكبر محطة مغطاة للرحلات البحرية على مستوى العالم، أن تستوعب 14000 راكب للرحلات البحرية يومياً.

ويعزو نمو وصول سفن الرحلات البحرية لدبي إلى الجهود التعاونية للشركاء عبر نظام السفر والطيران من أجل خلق تجربة سلسة. ويتضمن ذلك إجراءات جمركية وتسجيل دخول سلسة وتسهيلات في منح التأشيرات لركاب السفن السياحية، ومتاجر في السوق الحرة، ومكاتب لمنظمي الرحلات السياحية وخدمات حافلات مكوكية مجانية إلى المدينة، بالإضافة إلى مكاتب إنجاز إجراءات السفر عن بُعد التابعة لطيران الإمارات في ميناء راشد.

وتتيح مكاتب إنجاز إجراءات السفر التابعة لطيران الإمارات التي تحتوي على 16 كاونتراً، للمسافرين بعد مغادرة سفنهم السياحية، تسجيل أمتعتهم والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلة لتمكينهم من استكشاف دبي بسهولة وبدون حقائبهم قبل التوجه مباشرة إلى المطار لرحلتهم الجوية.

وستستخدم "تي يو آي كروز" سفينتين في الموسم المقبل في ميناء راشد، حيث تستوعب كل واحدة لأكثر من 2500 راكب. ويمكن للعملاء الاختيار بين برنامجين، أحدهما لانطلاق وانتهاء الرحلة في دبي مع التوقف في أبوظبي وعمان وقطر.