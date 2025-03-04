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اقتصاد

انخفاض الناتج الصناعي في كوريا بنسبة 2.7% خلال يناير

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وام

انخفض الناتج الصناعي في جمهورية كوريا خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق بسبب تراجع إنتاج السيارات، رغم نمو قطاع الرقائق، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم عن وكالة الإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “ يونهاب”، أن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 2.7% الشهر الماضي، في انعكاس عن المكاسب القصيرة في ديسمبر التي أعقبت ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، كما انخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص، بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق في يناير.

وسجل الاستثمار في المرافق انخفاضا حادا خلال الشهر، حيث تراجع بنسبة 14.2% مقارنة بالشهر السابق.