طائرة مسيرة مدنية صينية تنجح في أول رحلة تجريبية لها

أجرت الطائرة المسيرة المدنية الصينية من طراز "تي بي 500"، وهي نموذج أولي محسن مصمم لشهادة صلاحية الطيران، رحلتها الأولى بنجاح، وفقا لشركة صناعة الطيران الصينية "أفيك".

وقالت الشركة إن الرحلة تمت مؤخرا في مطار في محافظة رويتشنغ في مقاطعة شانشي شمال الصين، ما يمثل خطوة كبيرة نحو شهادة صلاحية الطيران.

ويتم تطوير مشروع الطائرة المسيرة "تي بي 500" كمنصة شحن عامة غير مأهولة واسعة النطاق لاستخدامها في الخدمات اللوجستية للشحن عبر الطائرات المسيرة والإنقاذ في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة وغيرها من المجالات.

ويهدف هذا النوع من الطائرات المسيرة المخصصة للشحن إلى تقديم الخدمات اللوجستية والنقل عبر الأقاليم من خلال توفير حلول ذكية منخفضة التكلفة لشركات الخدمات اللوجستية السريعة واحتياجات النقل الجوي لمسافات قصيرة، ويمكن استخدامه أيضا في المهام المتخصصة وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وبفضل مقصورتها الكبيرة الحجم لشحن البضائع ونظامها للنقل المخصص للشحن، فإن الطائرة المسيرة "تي بي 500" مجهزة تجهيزا جيدا لمناولة البضائع ونقلها بكفاءة، كما يمكن في سيناريوهات الإنقاذ في حالات الطوارئ، تجهيزها بسرعة بأنظمة وحمولات متخصصة لدعم مهام الإنقاذ.