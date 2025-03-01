نكات إيلون ماسك النازية " تطيح " بمدير شركة تسلا

قال أحد مديري شركة تسلا المخضرمين في الولايات المتحدة إنه تم فصله بعد أن اشتكى من النكات التي أطلقها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والتي أشارت إلى الزعماء النازيين.

وكشف المهندس جاريد أوتمان، الذي عمل مع موردي البطاريات في شركة تسلا، إنه تم فصله من قبل شركة السيارات الكهربائية يوم الخميس، بحسب صحيفة نيويورك تايمز .

ألفاظ ماسك الساخرة

وكان أوتمان قد انتقد ماسك على موقع لينكدإن في أواخر يناير بعد أن استخدم قطب الأعمال بعض الألفاظ الساخرة حول أتباع النازية هاينريش هيملر وهيرمان جورينج.

"هذا المنشور الذي كتبه الرئيس التنفيذي الحالي لشركة تسلا، يلقي باللوم على الحمقى الإبادة الجماعية كمزحة، وقد حصل على 308000 إعجاب. "ماذا يفعل الإنسان؟" كتب أوتمان.

"ضمائره كانت ستكون He/Himmler!" في منشور على X.

ثم كتب عن جورينج، جنرال القوات الجوية الألمانية، "توقف عن استهداف أعدائك!"

وأضاف "أراهن أنك فعلت ذلك كنازية"، ثم أتبع ذلك برمز تعبيري ضاحك. وحقق المنشور حتى الآن 306 آلاف إعجاب و55 مليون مشاهدة.

تعليقات معادية للسامية

وقال أوتمان، الذي عمل في شركة تيسلا لمدة سبع سنوات، إنه أثار في السابق قضية تعليقات ماسك المزعومة المعادية للسامية على مر السنين.

"بدءًا من عام 2022 وخاصة الأسبوع الماضي، قمت بإثارة هذه القضية داخليًا عدة مرات، مع المديرين، والموارد البشرية، والامتثال القانوني، وعلاقات المستثمرين. وبينما يقدم الناس الدعم الشخصي بشكل ساحق، ظلت شركة تسلا صامتة"، كما كتب أوتمان.

كما أشار منشوره إلى مقال في صحيفة فوروارد، وهي صحيفة يهودية، وثق "كل حالة من حالات النشاط المعادي للسامية التي تورط فيها ماسك والتي وجدناها حتى الآن".

تواصلت الصحيفة مع شركة تيسلا للحصول على تعليق.

قام ماسك بإشارة يدوية خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في واشنطن العاصمة، والتي ادعى الكثيرون أنها كانت تحية نازية، وهو الاتهام الذي تجاهله.

"الهجوم على الجميع بأنهم هتلر مرهق للغاية"، هذا ما نشره ماسك على موقع X بعد ساعات قليلة من مغادرته المسرح.