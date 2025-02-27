"ليالي داماك".. عروض حصرية في سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال شهر رمضان المبارك

يجسد شهر رمضان المبارك قيم الكرم والعطاء، ويعم فيه الخير في جميع المجالات ومناحي الحياة. ومن هذا المنطلق، أعلنت "داماك العقارية" عن إطلاق حملة حصرية خاصة بكبار المستثمرين والأشخاص الراغبين بتملك العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة في دبي، يتخللها عروض حصرية وإقامة فعالية عقارية تمتد طيلة الشهر الكريم تحت مسمى "ليالي داماك".

وفي ظل مواصلة القطاع العقاري في دبي أداءه القوي، وتسجيل نمواً في قيمة المعاملات بنسبة 20% على أساس سنوي، وارتفاع الطلب على المساكن الحصرية والمصممة حسب الطلب، فإنه بإمكان المستثمرين الحصول على فرص ثمينة للتملك في عدد من المشاريع الرائدة في مدينة دبي.

ويضم هذا العرض الحصري مجموعة من الشقق الفائقة الفخامة في مشاريع داماك الراقية مثل "كافالي تاور"، و"داماك باي 1"، و"داماك باي 2"، و"صفا ون"، و"صفا تو"، و"كوتور بتوقيع كافالي"، بالإضافة إلى مشروع "فولتا".

وسوف يكون هناك خياران جذّابان للشقق الفائقة الفخامة، يشمل الخيار الأول إعفاء من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% لخطة الدفع بنسبة 50% قبل التسليم و50% بعد التسليم مع دفعة أولى بنسبة 10% فقط، بينما يوفر الخيار الثاني خطة سداد بنسبة 60% قبل التسليم و40% بعد التسليم، وبدون فائدة لمدة عامين بعد الانتهاء من المشروع، على أن تسهل منصة "بريبكو" عملية السداد لمرحلة ما بعد التسليم كتمويل عقاري من دون فوائد.

أما بالنسبة للباحثين عن مساكن فاخرة في مشاريع كانال هايتس1، وكانال هايتس2، وجولف غرينز، ولاجون فيوز، أو غيرها من المشاريع الفاخرة، فإن العروض سوف تشمل خصماً بنسبة 5% للحجوزات الفورية وفقاً لخطة الدفع 50:50، وخصماً بنسبة 10% في حال تم دفع 50% مقدماً. وبالنسبة للشقق الفاخرة، ستقدم داماك أيضاً إعفاءً من رسوم التسجيل العقاري بنسبة 4% لخطة الدفع 50:50 مع دفعة أولى بنسبة 10%، أو تمويل بدون فوائد لمدة عامين بعد الانتهاء من المشروع لخطة الدفع 60% قبل التسليم مقابل 40% بعد التسليم.

وبالإضافة إلى هذه الحوافز الجذّابة، سوف يستمتع المستثمرون الذين يشترون عقارات بقيمة 2.5 مليون درهم أو أكثر بإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق "باراماونت"، مع جلسات السبا أو قسيمة ذهبية بقيمة 12 ألف درهم.

يسري العرض لفترة محدودة. وقد تتغير شروط وأحكام العرض الترويجي حسب تقديرات المطور. وللاطلاع على المزيد من العروض، بإمكان المستثمرين زيارة معرض "ليالي داماك" العقاري في مجتمع "داماك هيلز" أو مراكز مبيعات عملاء "داماك" خلال شهر رمضان المبارك.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.damacproperties.com

في خيار الدفع 40:60 للشقق الفائقة الفخامة، يجب دفع 60% أثناء البناء، مع دفعة أولى 24% (بما في ذلك رسوم التسجيل العقاري 4%).

بالنسبة للحجوزات الفورية، يتم دفع الدفعة الأولى بالكامل خلال 7 أيام.

في خيار الدفع 40:60 للشقق الفائقة الفخامة يجب دفع 60% أثناء البناء، مع دفعة أولى 24% (بما في ذلك رسوم التسجيل العقاري 4%).

ينطبق هذا العرض على مشاريع مختارة.

سيتم تطبيق خصومات 5% و10% على المساكن الفاخرة لفترة محدودة.