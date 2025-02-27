أجوبة تنقذك من كارثة..ماذا تفعل عندما تتعطل سيارتك الكهربائية؟

يتم الإعلان عن المركبات الكهربائية مع الكثير من الفوائد: فهي هادئة وسهلة القيادة، ولا تنتج أي انبعاثات للعادم، ولديها القدرة على توفير تكاليف تشغيل يومية منخفضة للغاية .

ومع ذلك، فإن المجهول هو الذي يحد من استخدام السيارات الكهربائية بين عامة مشتري السيارات. ماذا تفعل عندما تتعطل سيارتك الكهربائية؟ سؤال مهم طرحته صحيفة الديلي ميل وكانت الأجوبة مثيرة ومهمة لكل ملاك السيارات الكهربائية أو من يتطلع لشرائها.

سؤال مهم ومخيف

ومن غير الواضح من وجهة نظر المستهلك ما يحدث إذا تعطلت السيارة الكهربائية أو نفدت بطاريتها بالكامل.

هل يمتلك مركز الصيانة المحلي الخاص بك الخبرة اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية؟ هل يمكن سحبها؟ وكم ستكلف عملية الإصلاح؟

هذه هي الأسئلة التي سيطرحها العديد من السائقين مع تقدم بعض الدول في خطتهم للتخلص التدريجي من السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، حيث ينتظر السائقون والصناعة سماع نتائج المشاورات الحكومية الأخيرة بشأن الموعد النهائي لعام 2030 الذي ينتهي هذا الأسبوع.

مشكلات الشحن

تحدثت منظمة حماية المستهلك البريطانية Which؟ إلى خبراء في هذا المجال لفهم وشرح بعض القيود - ودحض بعض الأساطير - حول السيارات الكهربائية وما يحدث عندما تنشأ المشاكل.

ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا في السيارات الكهربائية - وهل هي مرتبطة بالبطارية؟

يمكن أن تشكل مشكلات البطاريات والشحن مصدر قلق كبير لأولئك الذين يفكرون في شراء سيارة كهربائية، ولكن وجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها Which? وشمل 3500 مالك سيارة كهربائية أن كلا من هذه العيوب نادرًا ما تكون مشكلة.

وقال 2% فقط إن الأعطال المبلغ عنها في سياراتهم الكهربائية الجديدة كانت في البطارية الرئيسية، وكانت مشاكل الشحن متشابهة تقريبًا (2% للسيارات الأحدث، و3% للسيارات الأقدم).

قد يكون أداء البطارية مصدر قلق آخر مع الفهم العام بأنها سوف تتدهور بمرور الوقت، مما يعني أنها لا تستطيع تخزين الكثير من الشحن في وقت لاحق من عمرها.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى (96 في المائة) من مالكي السيارات الكهربائية التي تحمل طراز 2017 أو 2018 في دراسة Which؟ أخبروا بطل المستهلك أن بطاريتهم لا تزال توفر أكثر من 80 في المائة من مداها الأصلي.

يقول مات كليفيلي، المدير الإداري لإحدى ورش إصلاح السيارات الكهربائية: "هناك اعتقاد خاطئ على نطاق واسع بأن البطاريات تفشل بعد عدد معين من السنوات، ولكن هذا ليس هو الحال".

تدهور البطاريات

وفقًا للدراسة الاستقصائية، فإن أكثر الأعطال شيوعًا في السيارات الكهربائية الجديدة تتعلق ببرنامج الكمبيوتر الموجود على متن السيارة، في حين تعاني السيارات الكهربائية القديمة من مشاكل التعليق بشكل أكثر تكرارًا. لكن الأعطال تختلف حسب نوع السيارة التي تمتلكها.

أظهر أحدث استطلاع لموثوقية السيارات الذي أجرته "ما هي السيارة؟" أن بعض السيارات الكهربائية يمكن أن تكون مضادة للرصاص تقريبًا .

يقول 4% فقط من مالكي سيارات Tesla Model Y لمدة تصل إلى خمس سنوات إنهم واجهوا عطلًا في سيارتهم الكهربائية في الأشهر الـ 24 السابقة.

كانت الأنظمة الكهربائية غير المرتبطة بنظام نقل الحركة وأجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية هي مناطق المشاكل الوحيدة - وبكميات صغيرة جدًا.

عاد نصف سيارات موديل واي المعيبة إلى الطريق في نفس اليوم الذي ذهبت فيه للإصلاح، لكن ربعها بقي في ورشة تسلا لأكثر من أسبوع. وقال أصحاب كل سيارات موديل واي إنها تم إصلاحها أيضًا بموجب الضمان.

هل يمكن لميكانيكي محلي إصلاح سيارة كهربائية؟

لا يقتصر الأمر على السائقين الذين هم في خضم التحول إلى السيارات الكهربائية، بل ينطبق الأمر نفسه على مقدمي خدمات ما بعد البيع والمرائب.

وأحد المخاوف الرئيسية بين رؤساء القطاع هو الافتقار إلى المهارات المتخصصة لتسهيل الإصلاحات، وهو ما يتسارع بشكل أبطأ بكثير من استيعاب السيارات الكهربائية التي تدخل الطريق.

وفقًا لمعهد صناعة السيارات (IMI)، فإن 22 بالمائة فقط من جميع فنيي السيارات في المملكة المتحدة مدربون على العمل على المركبات الكهربائية.

وتشير أحدث تحديثاتها بشأن مؤهلات السيارات الكهربائية إلى أن المملكة المتحدة في طريقها إلى أن تعاني من عجز قدره 3000 ميكانيكي مدرب للعمل على السيارات التي تعمل بالبطاريات بحلول عام 2030 - وهو التاريخ الذي تعتزم الحكومة فيه حظر بيع نماذج البنزين والديزل الجديدة، وهو ما سيشهد في نهاية المطاف زيادة كبيرة في المركبات الكهربائية على الطريق بعد ذلك.

وتقول مؤسسة IMI إن هذا النقص في الفنيين سيمتد إلى 16 ألف ميكانيكي بحلول عام 2035 نتيجة لذلك.

تحديثات مستمرة

يوضح دان هارويل، المهندس الرئيسي في Thatcham Research، وهي منظمة متخصصة في مخاطر السيارات تركز على السلامة والإصلاحات المستدامة: "في البداية، كانت مراكز الإصلاح تتعرض بشكل ضئيل للسيارات الكهربائية، وكانت تفتقر إلى الألفة والتدريب.

'اليوم، قامت معظم شركات تصنيع السيارات بتحديث مرافقها وأدواتها لاستيعاب إصلاحات السيارات الكهربائية، مع قيام العديد من الورش المستقلة أيضًا بإحراز خطوات كبيرة.'

ومع ذلك، يقول دان إن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية للتدريب المهني في قطاع السيارات للتخفيف من فجوة المهارات المتوقعة.

يمكن أن تؤدي مشكلات توريد الأجزاء في بعض الأحيان إلى تعقيد الإصلاحات أيضًا، وخاصةً مع نماذج السيارات الكهربائية الجديدة.

"خلال مرحلة إطلاق طراز جديد من المركبات، يتركز اهتمام الشركات المصنعة على ملء حصص الإنتاج، مما يجعل الوصول الفوري إلى الأجزاء أكثر تحديًا.

وأضاف دان قائلاً: "إن أوقات وتكاليف إصلاح المركبات الجديدة تعكس هذا في كثير من الأحيان".

تكلفة إصلاح السيارات الكهربائية

هناك تفكير عام مفاده أن السيارات الكهربائية تتعرض لأعطال أقل - وأرخص في الإصلاح - من السيارات ذات محركات الاحتراق لأن هناك عددًا أقل من الأجزاء المتحركة في أنظمة نقل الحركة الخاصة بها.

ومع ذلك، قالت شركة IMI لموقع Which؟ إن الإصلاحات قد تكون مكلفة في بعض الأحيان، وهو ما يعكس التقنيات المختلفة والمتقدمة التي تتمتع بها السيارة.

استبدال البطارية



في عام 2022، قدرت بلومبرج للتمويل الاقتصادي الجديد (BNEF) تكلفة البطارية بـ 118 جنيهًا إسترلينيًا لكل كيلووات في الساعة، وبالتالي فإن استبدال بطارية Kia EV6 77.4 كيلووات في الساعة سيكلف حوالي 9136 جنيهًا إسترلينيًا.

أظهرت نتائج أخرى من تقرير بطاريات السيارات الكهربائية الذي أعده متخصصون في Recurrent في عام 2023 أنه من بين 15 ألف سيارة كهربائية تم إدخالها إلى السوق الأمريكية بين عامي 2011 و2023، فإن 1.5% فقط منها احتاجت إلى بطارية جديدة.

من بين تلك التي تتطلب وحدة جديدة، كانت معظمها من الطرازات التي سبقت عام 2015 (خاصة طراز Tesla Model S وNissan Leaf). أي عمليات استدعاء للبطاريات مثل تلك التي أثرت على Hyundai Kona بين عامي 2019 و2020 مشمولة بالضمان.

وتقول IMI أيضًا أن الإصلاحات نادرة أيضًا في المملكة المتحدة.

تصميم لحياة طويلة

وقال المعهد إن "معظم بطاريات السيارات الكهربائية مصممة لتدوم طوال عمر السيارة، ومع تطور الصناعة، هناك تركيز متزايد على الإصلاح والتجديد بدلاً من الاستبدال".

يقدم المصنعون عادة ضمانًا لمدة سبع أو ثماني سنوات لبطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بهم (أو حوالي 100000 ميل، أيهما يأتي أولاً).

وهذا يعني أن استبدال البطارية باهظ الثمن لن يكلفك شيئًا طالما أنك داخل فترة الضمان

ساهم التضخم أيضًا في الارتفاع الإجمالي في تكاليف الأجزاء، لكن شركة Thatcham Research تقول إن الأسعار بدأت في الانخفاض: "يعكس هذا الاتجاه تحسنًا في أوقات المفتاح إلى المفتاح - وهي المدة من تسليم السيارة إلى استرجاعها بعد وقوع حادث - حيث أصبحت تكنولوجيا المركبات الكهربائية أكثر انتشارًا".

إن الحجم المنخفض للأجزاء المتحركة التي تشكل المركبات الكهربائية يعني أنك من المرجح أن تلاحظ أيضًا تآكلًا أقل بمرور الوقت.

أجزاء قابلة للاستهلاك

وأفاد مالكو السيارات في السابق بعدم الحاجة إلى استبدال أجزاء الفرامل القابلة للاستهلاك - مثل الوسادات والأقراص - قبل أن تصل سياراتهم الكهربائية إلى 100 ألف ميل، وذلك بسبب انخفاض الطلب على هذه المكونات بفضل الكبح المتجدد.

وبشكل عام، من المرجح أن تنخفض تكاليف إصلاح السيارات الكهربائية مع زيادة الاعتماد عليها، كما يعتقد الخبراء.

وقالت مؤسسة IMI: "إن سوق إصلاح السيارات الكهربائية لا يزال يتطور، ومع تزايد توفر الفنيين المهرة على نطاق واسع، فمن المتوقع أن تستقر التكاليف.

"مع مرور الوقت، ستساهم اقتصاديات الحجم وتحسين ممارسات الإصلاح في جعل إصلاحات السيارات الكهربائية أقل تكلفة للجميع.