«ون زون إنترناشيونال» تتوسع بافتتاح أحدث فروعها للتجزئة في الامارات

أعلنت «ون زون إنترناشيونال» العلامة التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة، عن افتتاح أحدث صالة عرض لها في مركز صحارى بالشارقة. وقد شهد الحدث الكبير حضور نجم السينما والمؤثر الشهير آر جي ميثون راميش، بالإضافة إلى الممثلة المبدعة لاكشمي مينون، إلى جانب مستر شيناس المدير الإداري لشركة «ون زون إنترناشيونال».

تتميز «ون زون إنترناشيونال» بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار لا مثيل لها، حيث تضم أكثر من 8000 منتج متنوع تشمل إكسسوارات الموضة، التحف، الهدايا، المجوهرات، منتجات الصحة والجمال، الإكسسوارات الرقمية، مستلزمات المطبخ، الأواني الخزفية، الألعاب، وأدوات العناية المنزلية الإبداعية، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العودة إلى المدرسة، مع أسعار تبدأ من 3.50 دراهم فقط.

ويُضاف إلى ذلك، أن «ون زون إنترناشيونال» قد أطلقت «منطقة الأسعار المجنونة» التي تقدم خصومات مذهلة على منتجات مختلفة، بما في ذلك ملابس الأطفال التي تبدأ أسعارها من 4.99 دراهم و9.99 دراهم، مع خصم يتجاوز 50% على الأسعار العادية.

وفي تصريح له خلال الحدث، أعرب شيناس عن فخره بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم أفضل قيمة للعملاء. كما كشف عن خطط «ون زون إنترناشيونال» للتوسع في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية، عبر نموذج امتياز قوي، معربًا عن حماسه للترحيب بمزيد من شركاء الامتياز في المستقبل.

ومنذ انطلاقها، أحدثت «ون زون إنترناشيونال» ضجة كبيرة في قطاع التجزئة، حيث تمتلك العلامة التجارية منافذ ناجحة في العديد من المولات الكبيرة مثل مول الغرير، مول المدينة، ومول دلما في أبوظبي، وكذلك مول الوحدة ومول براري العين. وتعتبر صالة العرض الجديدة في مركز صحارى الشارقة أحدث إضافة إلى سلسلة منافذ «ون زون» المتنامية.

ومع تقديمها للمنتجات الأساسية بأسعار لا تقبل المنافسة، أصبحت «ون زون» الوجهة المفضلة للمغتربين في الإمارات، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن هدايا ومنتجات بأسعار معقولة.

وأكد شيناس أن «ون زون» حققت نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الست الماضية، وأعلن عن خططها لإطلاق العديد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي.