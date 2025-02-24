العجز التجاري الرقمي في اليابان يسجل 43 مليار دولار

ارتفع العجز في الميزان التجاري الرقمي في اليابان إلى مستوى قياسي، بلغ 6.46 تريليون ين “43 مليار دولار” في عام 2024، وفق ما أعلنته وزارة المالية اليابانية.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن هذا الارتفاع القياسي نتيجة الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة بالولايات المتحدة، مشيرة إلى تضاعف حجم العجز في تكنولوجيا المعلومات باليابان أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي من 2.02 تريليون ين في عام 2014.وعزا التقرير، العجز التجاري الرقمي إلى اعتماد الشركات اليابانية بشكل متزايد على التقنيات الرقمية التي توفرها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لتحسين الكفاءة بسبب نقص البدائل المحلية.

ويتضمن الميزان التجاري الرقمي المدفوعات مقابل خدمات البنية التحتية السحابية والإعلان عبر الإنترنت والترخيص.