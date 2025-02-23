تسلا إيلون ماسك في خطر.. سيارة الأحلام الطائرة قريباً في أورلاندو

باتت السيارات الكهربائية وخاصة سيارات تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في خطر يتهدد صدارتها للأسواق العالمية، بعد أن كشف مطار أورلاندو الدولي هذا الأسبوع عن بحثه عن شركاء يمكنهم مساعدته في تطوير منصات الإطلاق والهبوط للسيارات الطائرة التي تشبه فيلم "Jetsons" والتي تسمى "vertiport"، حسبما ذكر موقع ArcaMax .

بحلول عام 2028، قد تشبه مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا مشاهد من فيلمي "بليد رانر" و"العنصر الخامس" ــ مع حركة مرور السيارات الطائرة التي تحوم فوقها.ومن المقرر أن تطرح هيئة الطيران في أورلاندو الكبرى عطاءات للمشروع الشهر المقبل، وفقا للصحيفة.

مطار متعدد الوسائط في المستقبل

وقال رئيس بلدية أورلاندو بادي داير، عضو هيئة الطيران، "نتصور أن المطار سيكون مركزا متعدد الوسائط في المستقبل".

"وهذا يعني توسيع خط SunRail إلى المطار، وخط Brightline من هناك إلى تامبا، والتأكد من أننا قمنا بتجهيز المطار باعتباره مركزًا عموديًا للمستقبل."

وقال داير إن المركز الجديد منطقي بالنسبة لمطار المدينة وأضاف أن أورلاندو كانت في طليعة تكنولوجيا التنقل الجوي المتقدم - وهي التكنولوجيا وراء السيارات الطائرة.

وقال داير لـ ArcaMax: "لا يمكنك فقط أن يكون لديك ميناء عمودي في المطار، بل يجب أن يكون لديك أماكن للمركبات للانتقال من المطار إلى وسط مدينة أورلاندو أو تامبا".

"أعتقد أنه قبل أن نرى مسلسل "The Jetsons"، سيتم تطوير هذا الأمر ببطء.

وتتسع الطائرة الصغيرة لستة ركاب وتعمل بالطاقة الكهربائية، كما ستقلع وتهبط عموديا، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

أول مطار عمودي عالمي

وقال داير إن أورلاندو سوف تعمل على المشروع مع إدارة الطيران الفيدرالية ، سيتم إنشاء أول مطار عمودي على أرض تقع في شرق المطار.

ولم تقم هيئة الطيران في أورلاندو الكبرى بعد بتحديد الميزانية المخصصة لمشروع المطار العمودي.

تم توقيع عقد في عام 2020 بين شركة Lilium، وهي شركة ألمانية لإنتاج السيارات الطائرة، وشركة Tavistock المطورة لمشروع Lake Nona، بحيث يتم تشغيل السيارات الطائرة بحلول عام 2028.

وبعد مرور عام، دخلت أورلاندو في شراكة مع وكالة ناسا لتحليل كيفية دمج نظام Advanced Air Mobility في المدينة. لكن هذه الصفقة لم تتحقق قط، وفقًا لشركة ArcaMax.