بواسطة «هكر» عالمي..محفظة «بايبت» تتعرض لأكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة

كشفت بورصة العملات المشفرة "بايبت- Bybit" عن تعرضها لاكبر عملية سرقة واختراق في تاريخها، حيث تم سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية.بحسب وكالة اسوشيتد برس

محفظة غير متصلة بالإنترنت

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة "بن تشو" في منشور على "إكس"، الجمعة، أن أحد القراصنة سيطر على محفظة للإيثريوم غير متصلة بالإنترنت وتملكها "بايبت".

في الوقت نفسه، قال المحلل "ZachXBT" في منشور عبر "تليغرام" إن أصولًا تقدر بنحو 1.46 مليار دولار تدفقت من المحفظة في سلسلة من "المعاملات المشبوهة".

وأكدت شركة الأبحاث "أركام إنتليجينس" أن مبلغًا مماثلًا تدفق خارج البورصة بالفعل، وذكرت في منشور أن الأموال بدأت تنتقل إلى عناوين رقمية جديدة حيث يجري بيعها.

وفقًا لشركة التحليلات التي تركز على تقنيات "بلوك تشن"، "إيلبتيك- Elliptic"، فإن الاختراق يعد أكبر سرقة عملات مشفرة على الإطلاق، متجاوزًا واقعة "بولي نتورك" التي سرق خلالها 611 مليون دولار في عام 2021.

ضحايا "هكر" العملات المشفرة

يقع العديد من الأشخاص فريسة لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة لأنهم يرغبون في أن يصبحوا مليارديرات ببضع نقرات فقط.

ويتابع المتسللون هؤلاء اللاعبين من خلال منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيستعرضون سياراتهم الرياضية الفاخرة، أو يختًا مليئًا بالأشخاص الجميلين، أو يصورون أنفسهم وهم يشترون ساعات رولكس لطاقمهم.

يستغل القراصنة غرور ضحاياهم، فيعرضون عليهم عوائد مضاعفة على عملة البيتكوين. يبحث الضحايا دائمًا عن طرق لزيادة محافظهم الرقمية مع الحفاظ على رغبتهم المتزايدة في أن يصبحوا لاعبين عالميين، وسوف يقومون بسرعة بتحويل الأموال إلى المحتال.

عقلية القطيع

كما يستغل القراصنة عقلية القطيع لإغراء الأشخاص المنفردين، فيمنحونهم فرصة أن يصبحوا "مطلعين" على العالم السري للعملات المشفرة. وفي نهاية المطاف، يخسر الضحايا على مستوى العالم رأس مالهم الاستثماري دون أمل في استرداد سنت واحد.

مثل العديد من المشاهير، استثمر بطل السوبر بول توم برادي بكثافة في العملات المشفرة وخسر 30 مليون دولار في انهيار شركة FTX، حيث كان يعمل سفيرًا لها. يجتذب المحتالون مثل FTX رجال الأعمال المليونيرات والشخصيات الرياضية والسياسيين إلى الاستثمار في شركاتهم.

دور الهندسة الاجتماعية

مثل الهجمات الإلكترونية الشائعة التي تطورت إلى التصيد عبر البريد الإلكتروني، فإن هجمات الهندسة الاجتماعية مهمة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة .

تبدأ معظم عمليات سرقة العملات المشفرة بنوع من الهندسة الاجتماعية حيث يقوم المتسللون بمطاردة LinkedIn وFacebook ومنصات الوسائط الأخرى، بحثًا عن الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم باعتبارهم "لاعبين عالميين في العملات المشفرة".

يستخدم المتسللون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ونصوص ورسائل صوتية مزيفة تنتحل شخصية شخص ما ضمن الدائرة الداخلية للهدف.

الهندسة الاجتماعية فعالة للغاية في مجال العملات المشفرة لأن معظم اللاعبين يستخدمون أسماء مجهولة وغالبا ما يعملون داخل شبكة الويب المظلمة أو المجتمعات الرقمية السرية. يكون الاختراق سهلاً إذا كان المخترق قادرا على انتحال شخصية شخص يعرفه الضحية أو يثق به.