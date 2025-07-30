«لندن غيت» و«أوكتا» تعززان شراكتهما بثلاثة مشاريع جديدة في دبي

أعلنت شركة «لندن غيت» عن إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة، بالتعاون مع شركة «أوكتا للتطوير العقاري»، في خطوة نوعية، تجسد رؤية طموحة لإعادة تشكيل ملامح مشهد السكن الراقي في الإمارة، من خلال مجمعات عصرية، تجمع بين التصميم المبتكر، والمرافق المتكاملة، والمواقع الحيوية، التي تلبي تطلعات مختلف شرائح السكان والمستثمرين في دبي.

وتشمل المشاريع السكنية الثلاثة المرتقبة مجمعاً سكنياً عصرياً في «دبي الجنوب» (Dubai South)، يضم استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، صممت بعناية لتلبية احتياجات العائلات، ومزودة بمرافق ترفيهية وخدمية متكاملة، بما في ذلك سطح بانورامي، يوفر إطلالات مبهرة ومساحات مجتمعية نابضة بالحياة، ومبنى سكنياً منخفض الارتفاع في «قرية جميرا الدائرية» (Jumeirah Village Circle – JVC)، يقدم مزيجاً من الاستوديوهات والشقق بغرفة وغرفتين، بتصاميم راقية ومساحات مدروسة، مع سهولة الوصول إلى أهم المحاور والمناطق الحيوية في دبي، ومشروعاً فاخراً يحمل توقيع «فرانك مولر» في مدينة دبي البحرية (Dubai Maritime City)، مستوحى من أسلوب الحياة على متن اليخوت الراقية، ويتميز بتفاصيل معمارية تنبض بأناقة العلامة السويسرية، من حيث الدقة، والخطوط الانسيابية، والرفاهية المتكاملة.

وفي هذه المشاريع الثلاثة ستكون شركة «لندن غيت للتطوير العقاري» هي المطور الرئيسي، بينما تتولى شركة «أوكتا للتطوير العقاري» دور الشريك الحصري للمبيعات والتسويق، ضمن رؤية تكاملية، تهدف إلى تقديم مشاريع نوعية، تستجيب لتطلعات السوق العقاري المتنامي في دبي.

وقالت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة «لندن غيت للتطوير العقاري»: «شراكتنا المتواصلة مع شركة «أوكتا للتطوير العقاري» تشهد نمواً مطرداً، وهذا الجيل الجديد من المشاريع -لا سيما تعاوننا المتجدد مع «فرانك مولر» (Franck Muller) يجسد التزامنا المشترك بإعادة تعريف الفخامة السكنية في دبي».

أما فواز سوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكتا للتطوير العقاري» فأكد: «نحن فخورون باختيارنا مجدداً لهذه الدفعة الجديدة من المشاريع بالتعاون مع «لندن غيت». بعد النجاح الكبير الذي حققناه مع «فانغارد من فرانك مولر» فإن التوسع إلى ثلاثة مجتمعات مختلفة يترجم الثقة العميقة والانسجام المتبادل بين فريقينا».