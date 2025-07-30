إطلاق «جايكو J5» في الإمارات أول أغسطس

أعلنت شركة أومودا وجايكو الإمارات، عن إطلاق سيارة جايكو J5 الجديدة، والمرتقبة في صالات العرض، خلال شهر أغسطس المقبل، لتُشكّل نقلة نوعية في فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدام، ذات الطابع الحضري.

وبفضل تصميمها اللافت المستوحى من روح المغامرات على الطرقات الوعرة، ومواصفاتها المدروسة بعناية، لتلبية متطلّبات الحياة العصرية في المدن، تقدّم جايكو J5 لسائقي الإمارات خياراً معاصراً وجريئاً، بديلاً عن السيارات التقليدية ضمن هذه الفئة. وتتميّز بمزيج متوازن من الأناقة والابتكار، وبسعر مدروس، يجعل من الفخامة تجربة يومية متاحة للجميع.

تجمع سيارة جايكو J5 بين لمسات التصميم الراقية المستوحاة من علامات أيقونية، مثل لاند روفر، وأحدث الابتكارات التكنولوجية، لتلبّي تطلّعات السائقين في البيئات الحضرية ممّن ينشدون الأناقة، ومعايير الأمان المتقدّمة، والتقنيات الذكية، من دون أي مساومة على مستويات الراحة أو السعر المناسب.

تصميم جريء

رغم كونها مركبة رياضية متعدّدة الاستخدام، حضرية بامتياز، تستلهم جايكو J5 في ملامحها التصميمية، الكثير من روح سيارات المغامرات، وفي مقدّمها لاند روفر ديسكوفري سبورت. وليس ذلك من قبيل الصدفة، إذ يضمّ فريق تصميم جايكو J5 نخبة من مصمّمي لاند روفر السابقين، ما يفسّر هيكلها القوي، وخطوطها الانسيابية الحادّة، وحضورها اللافت على الطرقات. والنتيجة؟ حضور طاغٍ على الطريق، يأسر الأنظار، ويخاطب ذوق السائقين في الإمارات، الذين يبحثون عن التفرّد والأناقة في كل تفصيل.

وما يزيد جايكو J5 تميّزاً، هو توفر حزمة «إيكو كيت» الاختيارية، التي تمنح السيارة طابعاً أكثر جرأة، من خلال إضافات خارجية مستوحاة من عالم المغامرات والقيادة النشطة، وكل ذلك مع الحفاظ على جوهرها الحضري المريح، وسهولة استخدامها اليومي.

حياة المدينة

تحت غطاء المحرّك، تأتي جايكو J5 المخصّصة لسوق الإمارات مزوّدة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر، يوفّر استجابة سلسة وأداءً موثوقاً، يلائم متطلّبات القيادة اليومية، سواء في شوارع المدينة أو على الطرقات السريعة. ويسهم نظام الدفع الأمامي في تعزيز كفاءة القيادة وسلاستها، ما يجعل جايكو J5 خياراً مثالياً للتنقّل في شوارع الإمارات الحديثة بكل راحة وثقة. فهي رفيقك الحضري الأمثل، سواء كنت تتنقّل في رحلاتك اليومية، أو تخرج في جولة تسوّق نهاية الأسبوع، أو تستمتع بقيادة هادئة على طول الساحل.

راحة فاخرة وتصميم داخلي ذكي

داخل المقصورة، تكشف جايكو J5 عن رؤية تصميمية عصرية، تضع الراحة وسهولة الاستخدام في صميم تجربة القيادة اليومية. وتتجلّى التفاصيل الفاخرة في ناقل الحركة الإلكتروني، ولوحة القيادة الانسيابية، والشاشات الرقمية المتكاملة، التي تضفي على المقصورة لمسة راقية، تُحاكي ما نجده في السيارات الفخمة. أما فتحة السقف البانورامية الواسعة، بمساحة 1.45 متر مربع، فتنثر ضوء النهار الطبيعي في أرجاء المقصورة، لتخلق أجواء مثالية للاسترخاء تحت غروب شمس دبي، أو التأمّل في نجوم سماء أبوظبي الهادئة.

أما عشّاق الترفيه، فسيجدون في جايكو J5 خيار تجهيز المقصورة بنظام كاريوكي متكامل، يضم ميكروفونات عازلة للضوضاء، ومكبّراً صوتياً اختيارياً، ليحوّل السيارة إلى استوديو متنقّل، يمنحك تجربة ممتعة، أينما كانت وجهتك.

السلامة تلتقي بالذكاء

حين يتعلّق الأمر براحة البال، تتفوّق جايكو J5 بجدارة، بفضل نظام الكاميرات البانورامية بزاوية 540 درجة، الذي يوفّر رؤية شاملة لمحيط السيارة من جميع الاتجاهات، بما في ذلك المنطقة أسفل الهيكل، لضمان قيادة أكثر أماناً وثقة في مختلف الظروف. وتُعدّ هذه الميزة مثالية عند ركن السيارة في المساحات الضيّقة، أو أثناء التنقّل في أزقّة المدينة، حيث تعزّز من دقّة المناورة في المناطق الحضرية المزدحمة، وتمنح السائق راحة إضافية في كلّ حركة.

المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدام

مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي في أغسطس 2025، تدخل جايكو J5 السوق الإماراتية بثقة، بصفتها مركبة رياضية متعدّدة الاستخدام حضرية، تركّز على تقديم قيمة استثنائية، وتجمع بتناغم بين التصميم الراقي، والتقنيات الذكية، والمرونة التي تنسجم مع وتيرة الحياة العصرية. وبفضل ما تقدّمه من مزيج متوازن بين الفخامة العملية والراحة اليومية التي ينشدها سكّان الإمارات، تستعدّ جايكو J5 لتفرض نفسها كخيار مفضّل جديد على طرقات المدينة.