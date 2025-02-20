تعاون «الدار» و«الإمارات دبي الوطني» لإطلاق أولى بطاقاتهما الائتمانية المشتركة



أطلقت مجموعة الدار بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بطاقة دارنا فيزا الائتمانية من «الإمارات دبي الوطني»، وتوفر البطاقة المشتركة لحامليها مزايا فريدة عبر منصة الولاء الرقمية التابعة للدار «دارنا»، ما يتيح لهم كسب واستبدال النقاط والمكافآت بسهولة عبر محفظة المجموعة.

وتتيح بطاقة دارنا فيزا الائتمانية، لحامليها كسب نقاط مكافآت مجزية بمعدل يصل إلى 10% عند إجراء عمليات إنفاق مؤهلة ضمن شبكة مشاريع الدار بما في ذلك مراكز التسوق والفنادق وملاعب الغولف والمطاعم وأماكن الترفيه، إضافة إلى تطبيق خطة تقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهراً لمدفوعات رسوم المدارس التابعة لشركة «الدار للتعليم»، وكذلك لشراء الوحدات السكنية ضمن محفظة مبيعات الدار في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وتعد منصة الولاء الرقمية «دارنا» جزءاً من منظومة «عامرة بأهلها» التي تشمل باقة متنوعة من التجارب والأنشطة لإثراء حياة العملاء، حيث توفر لهم منصة رقمية شاملة ومتكاملة لكسب المكافآت والمزايا مقابل مشترياتهم. ويأتي إطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية الجديدة من «الإمارات دبي الوطني» ليُعزز هذه المنظومة، حيث توفر لحامليها تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر جميع نقاط الاتصال.

محفظة متكاملة

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «تجمع دارنا كافة تجارب الدار عبر منصة واحدة متعددة المزايا، وتوفر محفظة متكاملة للمكافآت المُجزية عبر منظومتنا الرقمية. ويسرنا إطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني في إطار جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة لعملائنا عبر كافة نقاط الاتصال في مختلف أعمالنا. ولا شك بأن هذه البطاقة ستوفر قيمة كبيرة لحامليها وتعزز تجربة عملائنا وولائهم لعلامتنا التجارية. وكلنا ثقة بنجاح هذه الشراكة مع»الإمارات دبي الوطني«.

مزايا حصرية

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا التعاون مع الدار، إحدى العلامات التجارية المرموقة في دولة الإمارات والشركة الرائدة في أبوظبي لإطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية الجديدة من «الإمارات دبي الوطني» وسنقدم لعملائنا من خلال هذه الشراكة مجموعة من المزايا الحصرية والمكافآت الاستثنائية عبر محفظة الدار المتنوعة والواسعة، والتي تشمل العقارات والضيافة والمعالم الترفيهية في أبوظبي وأنحاء أخرى في الدولة.

قيمة استثنائية

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة فيزا في منطقة دول مجلس التعاون: تمثل هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به للتعاون المثمر بين قادة القطاع لتقديم قيمة استثنائية. ومن خلال الجمع بين خبرات فيزا و«الإمارات دبي الوطني» و«الدار»، نقدم لحاملي بطاقاتنا تجربة دفع مميزة ومدعومة بأعلى معايير الأمان من فيزا، إضافة إلى القبول العالمي الواسع لدى 150 مليون شريك تجاري حول العالم. ونفخر في فيزا بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني والدار لإطلاق بطاقة دارنا فيزا الائتمانية من «الإمارات دبي الوطني» الأولى من نوعها، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول المبتكرة في الإمارات.