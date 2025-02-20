منصة إيتورو تضيف الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي



أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، عن إضافة الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منصتها ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب اتفاقية تم التوصل إليها العام الماضي بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة إيتورو، بهدف توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى أسواق المال في الإمارات.

وتتيح منصة إيتورو العالمية الآن لمستخدميها فرصة التداول في أكثر من 30 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والعقارات والبنوك والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية. وتتمتع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة سوقية إجمالية 700 مليار دولار ما يعكس مكانته كمركز مالي عالمي يواصل نموه باستمرار.

تنويع المحافظ

وأوضح جورج نداف، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «إيتورو»: «نعرب عن سعادتنا لتمكين مستخدمينا العالميين من تنويع محافظهم الاستثمارية، وذلك من خلال الوصول إلى الشركات الرائدة في الإمارات، مع إتاحة المجال بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أيضاً للاستثمار في الشركات التي يعرفونها ويثقون بها. وتُمثّل المجموعة الأولى من الأسهم التي نُضيفها إلى منصتنا ما يقرب من 713 مليار دولار من القيمة السوقية، وهو ما يغطي 88% تقريباً من إجمالي القيمة السوقية للسوق البالغة 818 مليار دولار، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز مشاركة الأفراد، ورفع مستوى ثقافة المستثمرين حول الفرص المتاحة في سوق الإمارات الذي يواصل نموه باستمرار».

قاعدة المستثمرين

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرّنا أن نتيح للمستثمرين العالميين إمكانية التداول في أكثر من 30 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منصة إيتورو، وتوفير آفاقٍ أوسع لملايين المستثمرين حول العالم إلى شركات رائدة مدرجة في السوق. إن شراكتنا مع إيتورو هي امتداد لجهودنا المستمرة في سوق أبوظبي من أجل تعزيز جاذبية السوق، وزيادة قاعدة المستثمرين، وتوسيع نطاق المشاركة في سوق المال في أبوظبي. وتشمل القائمة المختارة من الشركات المدرجة في السوق، قطاعات رئيسية متنوّعة، منها الطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والعقارات، والتي تشكل 88% من القيمة السوقية.