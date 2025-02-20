«بولين كابيتال» تحصل على ترخيص الخدمات المالية من «أبوظبي العالمي»



أعلنت بولين كابيتال، شركة إدارة الاستثمارات العالمية المتخصصة في أسهم النمو والائتمان، عن حصولها على تصريح الخدمات المالية (FSP) لمزاولة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وافتتاح مكتبها في أبوظبي، ما يعزز التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيتها العالمية للنمو.

وتؤكد الخطوة تركيز بولين كابيتال على قطاع الائتمان، وهو مجال يشهد نمواً سريعاً في أعمالها، استجابةً للاهتمام المتزايد من المستثمرين في الشرق الأوسط باستراتيجياتها الائتمانية.

وقال ستان موس، الرئيس التنفيذي لشركة بولين كابيتال: «نمت بولين كابيتال من كيان استثماري واحد يدير أصولاً بقيمة 3 مليارات دولار إلى شركة متعددة الاستراتيجيات تشرف اليوم على 60 مليار دولار. تمثل منطقة الشرق الأوسط، وأبوظبي على وجه الخصوص، فرصة هائلة بالنسبة لنا. لقد سررنا بشكل خاص بالسلاسة التي اتسمت بها عملية التسجيل في أبوظبي العالمي، ومع وجودنا الجديد هناك، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق أعمالنا وتسريع المرحلة التالية من نمونا مع الاستمرار في خدمة المستثمرين الإقليميين بأفضل مستوى من الخدمة والخبرة العميقة».

وعينت بولين كابيتال عمر سلطاني في منصب مدير عام، رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث سيقود استراتيجية الشركة في المنطقة، ويعزز الشراكات، ويدفع عجلة النمو.

وقال عمر سلطاني: «أصبحت أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً، حيث توفر بيئة مثالية لمديري الأصول للتوسع والابتكار. إن سجل بولين كابيتال الحافل بالاستثمار المنضبط والقائم على قناعات راسخة يتماشى بوضوح مع تطلعات المستثمرين في المنطقة، وأنا أتطلع للبناء على هذا الأساس».

وجهة رئيسية

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في أبوظبي العالمي: «يسرنا الترحيب ببولين كابيتال في أبوظبي العالمي (ADGM ) مع استمرار توسعهم العالمي. أصبحت أبوظبي وجهة رئيسية لمديري الأصول الرائدين، حيث توفر بيئة استثمارية ديناميكية وإطاراً تنظيمياً مصمماً لدعم النمو. يعزز وجود بولين هنا قوة منظومتنا المالية، ونتطلع إلى رؤيتهم يزدهرون وهم يجلبون خبراتهم إلى المنطقة».