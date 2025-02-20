«دراجون أويل» تخطط لزيادة استثماراتها في مصر



أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع الشركات الإماراتية في قطاع الطاقة، مشيداً باستثمارات «دراجون أويل» ودورها في دعم إنتاج النفط والغاز.

جاء ذلك خلال لقائه أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس إدارة «دراجون أويل»، في ختام مؤتمر ومعرض مصر للطاقة «إيجبس 2025».

وأكد أحمد بطي المحيربي التزام «دراجون أويل» بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مع خطط لزيادة الإنتاج في منطقة خليج السويس.

كفاءة التشغيل

وشدد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لـ«دراجون أويل»، على أهمية تبني حلول الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأعلن الجروان خلال لقاءاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث عززت حضورها كمؤسسة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار في قطاع النفط.

13 بئراً

وأضاف أن «دراجون أويل» نجحت في حفر 13 بئراً، إلى جانب تنفيذ عمليات تدخل سريع في 350 بئراً للحفاظ على معدلات الإنتاج، كما وقّعت اتفاقية مع وزير النفط في أديبيك-2024 العام الماضي في البحث والتطوير، لحقل «الوصل»، المعروف باسم «نورث الصفا»، ما أسهم في إضافة 8,000 برميل يومياً إلى الإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة بلغ اليوم 60 ألف برميل يومياً، مع الاستفادة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حقلين، والعمل حالياً على رقمنة جميع العمليات التشغيلية، ما يتيح قراءة وتحليل بيانات الآبار والإنتاج بكفاءة أعلى، مؤكداً أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها التوسعية لدعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز استدامة الإنتاج.