«ألفا داتا» تحدد النطاق السعري لأسهمها وتبدأ الاكتتاب للطرح العام



أعلنت «ألفا داتا» والشركات التابعة لها، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في الإمارات عن تحديد النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد نطاق السعر بين 1.45 و1.50 درهم للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج سوف تتراوح بين 1.45 مليار درهم (أي حوالي 395 مليون دولار) و1.50 مليار درهم (أي حوالي 408 ملايين دولار).

وسيتم طرح 400,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية 0.03 درهم لكل سهم، ما يمثل 40% من رأس مال الشركة المصدر للاكتتاب العام.

وتستهدف المجموعة توزيع 130 مليون درهم من صافي الأرباح المتوقعة عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2025، بمعدل توزيعات أرباح بين 9% و8.7%.

وأوضحت الشركة أن جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة وشركة ألعبيني للاستثمار،«المساهمون البائعون»، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في الإمارات أو الشريحة الأولى، وكذلك للمستثمرين المحترفين الذين يمتلكون رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي المالي ولديهم حساب مصرفي في الإمارات (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة) كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية.

وتم تخصيص 5% من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات وتخصيص 95% من إجمالي الطرح للمستثمرين المحترفين.

وبدأت فترة الاكتتاب الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب، ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي في 11 مارس 2025.

فرصة متميزة

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «إن الإقبال القوي الذي تحظى به ألفا داتا منذ إعلاننا عن نية طرح أسهم الشركة في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، يعد حافزاً قوياً لنا على مواصلة جهودنا في تطوير أعمالنا. إن طرح أسهم شركتنا يمثل فرصة متميزة للاستثمار في شركة عائلية محلية انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعمة بأسس قوية قائمة على تبني أحدث الابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النمو السريع في أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبفضل تواجدنا الذي باشرناه منذ فترة وجيزة في السعودية وقطر، فإن ألفا داتا تتمتع بمكانة جيدة لتحقيق المزيد من النمو عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وبدعم من مقرنا الرئيسي في الإمارات. إن الأداء القوي الذي حققناه في العام 2024، ومواصلة هذا الزخم في مطلع 2025، يعد دليلاً راسخاً على قوة نموذج عملنا. نتطلع قُدُماً إلى الإعلان عن سعر الطرح النهائي للسهم في الأسبوع المقبل، وفيما بعد إلى الترحيب بمساهمينا الجدد الذين سوف يشكلون نقطة محورية في قصة نمونا».