«عزيزي» تطلق رسمياً مبيعات ثاني أطول برج في العالم



أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» عن بدء المبيعات رسمياً لـ «برج عزيزي»، وهو ثاني أطول برج في العالم بارتفاع 725 متراً. ويعد هذا المشروع علامة فارقة تاريخية لشركة «عزيزي». وسيتبع حفل الإطلاق بدء المبيعات العالمية رسمياً بتاريخ 19 فبراير في مجموعة من الأماكن المرموقة حول العالم.

وقال مرويس عزيزي: تظهر مشاريع جديدة في دبي والمدن الكبرى حول العالم يومياً، لكن مشاريع مثل «برج عزيزي» تعتبر استثنائية وتحدث مرة واحدة في كل جيل. اليوم، أشعر بفخر كبير ونحن نحتفل بتحويل فكرة «برج عزيزي» إلى واقع ملموس. لقد كان هذا البرج حلماً يراودني لسنوات، ورغم التحديات التي واجهتنا، والتي تطلبت جهوداً كبيرة من فريق من الخبراء العالميين، فإنني متحمس للإعلان أن حلمنا بات قريباً من التحقيق.



وأضاف: لا تقتصر أهمية «برج عزيزي» على ارتفاعه القياسي أو جودة تصميمه وبنائه، بل تتجلى أيضاً في كونه يُبنى في دبي، المدينة الرائدة عالمياً في مجالات الهندسة والعمارة. وفي هذه المدينة المليئة بالمعالم المعمارية الرائعة، سيكون «برج عزيزي» رمزاً جديداً للإبداع والحرفية. كما أن موقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، الذي يحمل اسم الأب المؤسس لدولة الإمارات، يعزز من جاذبيته ويعكس رؤية المشروع كإرث يضاف إلى تاريخ دبي.



ومن المتوقع أن يستكمل بناء البرج الذي يبلغ ارتفاعه 725 متراً بحلول عام 2028، وسيتكون من 131 طابقاً وسيشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والمساحات الفندقية ومحلات البيع بالتجزئة والأماكن الترفيهية.