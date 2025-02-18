«إنفستكورب كابيتال» تعزز استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة



أعلنت «إنفستكورب كابيتال»، وهي مستثمر في الأسواق الخاصة ومجال الاستثمارات البديلة، عن الاستثمار في أربع عمليات استحواذ على مساكن طلابية تضم أكثر من 2500 سرير في الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.



ويشكل هذا الاستثمار امتداداً لاستثمارات انفستكورب كابيتال في السكن الطلابي بالولايات المتحدة، حيث استثمرت سابقاً 160 مليون دولار في جامعة فلوريدا وجامعة تكساس في أوستن. ويتماشى هذا النشاط الاستثماري مع نمط أعمال الشركة والتزامها بالسعي إلى توزيع أرباح قوية نصف سنوية لا تقل عن 8% سنوياً.



وقال تيم مطر مدير الاستثمار في انفستكورب كابيتال: «يواصل قطاع السكن الطلابي أداءه الجيد، ونحن نعتقد أن الأساسيات الصلبة لهذه الفئة من الأصول سوف تترجم أداءً قوياً وعائدات مجزية معدلة المخاطر للمستثمرين. مع وجود أكثر من 22 مليون طالب جامعي في الولايات المتحدة، هناك طلب كبير على السكن، وهو ما تجد العديد من الجامعات الكبرى صعوبة في توفيره، مما يدفع الطلاب إلى البحث عن خيارات خارج الحرم الجامعي. مع زيادة التسجيل ونمو الإيجارات المطرد، نعتقد أن هذا يخلق ديناميكيات تشغيلية مؤاتية تدعم اقتناعنا بفئة الأصول هذه على المدى الطويل».



من جهته، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي القادم لانفستكورب كابيتال: «هناك فرص جذابة في قطاع العقارات، وباعتبارها فئة أصول، فإنها تواصل التمتع بأداء قوي. في انفستكورب كابيتال، نحن ملتزمون بتقديم عائدات إيجابية ومعدلة المخاطر للمستثمرين، وسنستمر في استهداف القطاعات التي تعرف نمواً عبر فئات الأصول التي ننشط فيها».