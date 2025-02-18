1.83 مليار درهم أرباح «بن غاطي» في 2024 بنمو 152%



أعلنت شركة «بن غاطي» القابضة المحدودة عن نتائج مالية استثنائية لعام 2024، مسجلة نمواً في صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 152% لتصل إلى 1.83 مليار درهم، مقارنة بـ 0.73 مليار درهم في 2023. ويعزى هذا الأداء القوي إلى الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي والإطلاق الناجح لمشاريع جديدة، مما ساهم في تحقيق الشركة أعلى مبيعات لها في تاريخها.



وسجلت بن غاطي مبيعات إجمالية بقيمة 11.6 مليار درهم وإيرادات بقيمة 6.3 مليارات درهم، ما يمثل نمواً استثنائياً بنسبة تقارب 200%، مما يؤكد التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتنامي مكانتها الريادية على مستوى سوق العقارات الفاخرة في دبي.



وكانت الشركة قد شهدت خلال 2024 توسعاً كبيراً في محفظة مشاريعها العقارية أثمر عن زيادة ملحوظة في حجم الإيرادات المتراكمة بلغت نسبتها 182% لتصل إلى ما يقرب من 10 مليارات درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 3.4 مليارات درهم في 2023. وجاء هذا الأداء الناجح نتيجة إطلاق 16 مشروعاً جديداً، أضافت 11750 وحدة جديدة إلى السوق فيما تم تسليم 3.700 وحدة للعملاء ضمن 10 مشاريع أخرى سابقة، مما يعكس قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.



وتواصل «بن غاطي» تعزيز سمعتها القوية ومكانتها الرائدة في سوق العقارات الفاخرة من خلال عقد شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية مثل مرسيدس بنز وبوغاتي وجاكوب آند كو، إلى جانب استقطاب نخبة من العملاء الحصريين إلى مشاريعها الفخمة، بمن فيهم المشاهير مثل لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور ومغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي.

وتتطلع بن غاطي بثقة نحو مواصلة نموها مستقبلاً من خلال الاستحواذ على أكثر من 13 مليون قدم مربع من الأراضي المتميزة المخصصة للتطوير العقاري في دبي، إذ من المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة مشاريعها التطويرية المستقبلية 26 مليار درهم.



وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: يمثل 2024 نقطة تحول في تاريخ الشركة، حيث تؤكد نتائجنا المالية الاستثنائية مكانتنا القوية في سوق العقارات الفاخرة بدبي، كما يعكس أداؤنا المالي القياسي واقع الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة، وقدرتنا على تطوير مشاريع عالمية المستوى بالتعاون مع أرقى العلامات التجارية العالمية. وفيما شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداتها المتراكمة وإطلاق مشاريع مستقبلية واعدة وزيادة في رصيدها الاستراتيجي من الأراضي، فإننا سنكون بكامل الجاهزية والثقة بإمكانياتنا لتحقيق نمو مستدام في أعمالنا وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.



بدورها، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة: حققنا مبيعات قياسية في عام 2024 بلغت 11.6 مليار درهم، وهو تأكيد واضح على الثقة التي نحظى بها لدى عملائنا وثمرة العلاقات الراسخة التي تربطنا بهم. نحن نؤمن أن التزامنا بالابتكار والجودة هو أساس نجاحنا في سوق دبي العقارية، إحدى أبرز الأسواق العقارية في العالم وأكثرها تنافسية، كما يعد توسيع محفظتنا من الأراضي المتميزة خطوة مهمة تجسد طموحنا في رسم مستقبل جديد لمشهد الحياة الحضرية الفاخرة في دبي. ونتطلع إلى مواصلة العمل على إرساء معايير جديدة للقطاع العقاري، وتحسين ربحية أعمالنا، وتقديم قيمة استثنائية من مشاريعنا.

يشار إلى أن الشركة أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصتي لندن وناسداك دبي.