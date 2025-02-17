وتتوالى مصاعب ماسك..غرامات لـ«فشل خطير» في مصانع تسلا في كاليفورنيا

تتواصل مشاكل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مع سيارات تسلا فور توليه وزارة الكفاءة في حكومة ترامب فبعد الاحتجاجات المتواصلة على السيارة في عدد من الولايات الأمريكية تتواصل المشاكل في ولاية كاليفورنيا، بعد أن تغريم شركة تسلا 13500 دولار بسبب انتهاك مزعوم "خطير" لقانون العمل بالولاية، بعد أن وجدت هيئة تنظيم السلامة المهنية في كاليفورنيا أن الشركة فشلت في حماية 50 عاملاً في مصنعها للسيارات الكهربائية في فريمونت من الحرارة الزائدة. بحسب صحيفة "ميركوري نيوز"

انتهاكات خطيرة

وبحسب قوانين ولاية كاليفورنيا الصارمة في الحماية المهنية هناك لائحة تتطلب "السماح للموظفين وتشجيعهم" على الراحة في الظل لتبريد أجسامهم في أي وقت "يشعرون فيه بالحاجة إلى القيام بذلك لحماية أنفسهم من ارتفاع درجة الحرارة".

وبموجب هذه القاعدة، يجب مراقبة أي عامل يأخذ مثل هذه الراحة وسؤاله عما إذا كان يعاني من أعراض مرض مرتبط بالحرارة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن إصدار أمر له بالعودة إلى العمل حتى تختفي الأعراض.

رفض متكرر

وذكر التقرير أن الغرامة صدرت في ديسمبر بعد فتح القضية في يوليو.

لا تزال القضية مفتوحة، ولم يتضح ما إذا كانت شركة تسلا قد دفعت الغرامة. وترفض الشركة معظم الاستدعاءات المتعلقة بالعمل، ولم تستجب لطلبات التعليق يوم الخميس.

ولم تستجب هيئة تنظيم السلامة في مكان العمل في كاليفورنيا، Cal/OSHA، على الفور للأسئلة حول دفع تيسلا للغرامات.

هيئة تنظيم سلامة العمال في كاليفورنيا

لم تذكر إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل الأمريكية، والتي تصدر تقارير عن النتائج الفيدرالية والولائية حول انتهاكات السلامة في مكان العمل، شركة تسلا، التي تقدر قيمتها بنحو 1.1 تريليون دولار في سوق الأوراق المالية، لأي انتهاكات مزعومة".

كما فرضت هيئة تنظيم سلامة العمال في كاليفورنيا غرامة قدرها 23560 دولارًا على شركة تسلا العام الماضي بسبب مخالفتين مزعومتين تتعلقان بحادث سيارة في مصنع فريمونت.

كانت إحدى المخالفات المزعومة، التي اعتُبرت "خطيرة"، تتعلق بتحريك السائق للسيارة عندما كان شخص ما في طريقها، ونالت غرامة قدرها 22500 دولار.

أما المخالفة الأخرى فكانت تتعلق بالفشل في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج فعال لمنع الإصابة والمرض. وقد طعنت تسلا في كلا النتيجتين، وفقًا لوزارة العمل.

في عام 2023، فرضت الجهات التنظيمية الحكومية غرامة قدرها 149 ألف دولار على شركة تسلا بسبب 11 انتهاكًا مزعومًا لسلامة العمال، أربعة منها صُنفت على أنها خطيرة، في منشأة فريمونت. وقد اعترضت تسلا على جميع هذه الانتهاكات.

في عام 2022، تم تغريم شركة تسلا بمبلغ 112065 دولارًا بسبب 19 انتهاكًا مزعومًا للسلامة في مكان العمل - والتي طعنت فيها تسلا - وأربعة حوادث في مصنع فريمونت. اتهم المنظمون الحكوميون الشركة بالفشل المتكرر في تدريب العمال بشكل صحيح والإبلاغ عن الحوادث التي تنطوي على إصابات خطيرة.