أول طائرة "A321LR" تابعة الاتحاد للطيران تدخل الخدمة مطلع أغسطس

أعلنت الاتحاد للطيران، أن أول طائرة إيرباص “A321LR” تابعة لها، ستدخل الخدمة التجارية في الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الناقلة في بيان صحفي اليوم، إن الطائرة ستخضع للتحضيرات النهائية قبل دخولها الخدمة، وستُشغل في البداية بين أبوظبي وفوكيت، قبل أن تتوسع لتخدم وجهات تشمل بانكوك، وشيانغ ماي، وكوبنهاغن، وميلانو، وباريس، وزيوريخ.

وكانت طائرة “A321LR” قد وصلت يوم الجمعة الماضي إلى مطار أبوظبي الدولي، وهي تنقل الرحلة رقم “EY3210“.

واستقبل موظفو الاتحاد وممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية الطائرة الجديدة المنضمة إلى الأسطول، والتي تُعيد تعريف مفهوم السفر على متن الطائرات ذات الممر الواحد وفق الناقلة.

ويدعم وصول الطائرة “EY3210“ زخم النمو للاتحاد للطيران، مع إطلاق أو الإعلان عن 27 وجهة جديدة هذا العام.

ومن المقرر أن تصل تسع طائرات إضافية من طراز “A321LR“ خلال عام 2025، وهو ما يعزز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطيران، ويدعم رؤية شركة الطيران لعام 2030 التي تهدف إلى نقل 38 مليون مسافر سنوياً.