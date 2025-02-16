بنك الشارقة منظم ومدير اكتتاب لقرض قيمته 155 مليون دولار لـ"دايو للهندسة"

أعلن بنك الشارقة، توليه دور المنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب لقرض مشترك بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لصالح شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية.

ويأتي هذا التمويل، الذي تم ترتيبه بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية، لدعم الأغراض العامة للشركة، ويعكس التزام البنك بتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، أن ترتيب هذا القرض المشترك يعكس الرؤية الإستراتيجية للبنك في دعم شركات المقاولات العالمية عبر حلول تمويلية مخصصة تتجاوز أسواقها المحلية، كما يعزز مكانة البنك في الأسواق الدولية من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات العالمية.

من جانبه، أوضح هيثم مصطفى، رئيس القسم الدولي والمؤسسات المالية في بنك الشارقة، أن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة لإنجازات البنك في تقديم الخدمات المالية والاستشارية للشركات متعددة الجنسيات.