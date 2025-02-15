«طرق دبي» تنجز تحسينات مرورية على شارع دبي – العين

دبي - البيان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من التحسينات المرورية على شارع دبي-العين بالقرب من منطقة الفقع، وذلك في إطار خطة الحلول المرورية لعام 2025، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق وتطوير بنية تحتية مرورية متكاملة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية في جميع المناطق في الإمارة استجابة للنمو المتسارع في الحركة المرورية في المنطقة.

وتمثلت التحسينات في توفير مخرج إضافي على شارع دبي- العين، باتجاه العين عند المخرج 58 المؤدي إلى النفق المخصص لحركة الدوران إلى الخلف قبل منطقة الفقع، وذلك لتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة للمركبات المتجهة إلى كل من مدينة العين وإمارة دبي.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تواصل الهيئة تنفيذ أعمال التحسينات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة في شوارع دبي، وذلك من خلال تبنّي الحلول المروية السريعة والمبتكرة، التي تواكب تطلعات المجتمع، وتدعم رؤية دبي المستقبلية ويعزز صدارتها كواحدة من المدن الأكثر تطوراً في مجال البنية تحتية والنقل المستدام».

وأضاف: «تضمنت الحلول المرورية إنشاء حارة تباطئ بطول 430 متراً على شارع دبي- العين «باتجاه العين»، لتسهيل دخول المركبات إلى المخرج 58، وإنشاء دوار جديد لتسهيل عمليات الدخول والخروج من النفق القائم، وتحسين حركة الالتفاف للخلف على شارع دبي- العين، مما يعزز من مستوى السلامة المرورية، ويقلل من احتمالية التعرّض للحوادث، إلى جانب إنشاء حارة تسارع بطول 600 متر للخروج باتجاه العين، لضمان خروج المركبات بسلاسة إلى الحركة المرورية الرئيسية للشارع».

وأشار الشحي إلى أن الأعمال المنفذة تسهم في خفض الازدحام المروري على المخرج 58، كما تخدم النمو العمراني والسكاني، وتحديداً قاطني ومرتادي منطقة هند ومنطقة الفقع، إلى جانب تسهيل حركة الدخول والخروج للمركبات من أصحاب المزارع والعاملين فيها.