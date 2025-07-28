«تيمو» الصينية تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي

بروكسل - د ب أ

توصلت نتائج أولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن الشركة الصينية العملاقة لتجارة التجزئة الإلكترونية «تيمو» تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، بعدم بذلها الجهد الكافي لمكافحة بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها التسويقية.

وأفاد بيان صحفي صدر يوم الاثنين بأن «الأدلة أظهرت وجود خطر كبير يواجه المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من احتمال التعرض لمنتجات غير قانونية على المنصة».

وجاء في البيان أن «نتائج عملية تسوق سرية أجرتها المفوضية أظهرت تحديداً أن المتسوقين على منصة تيمو معرضون لاحتمال العثور بدرجة كبيرة للغاية على منتجات غير مطابقة للقوانين ضمن المعروض، مثل ألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية الصغيرة».