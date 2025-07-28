إطلاق «بن غاطي فلير» في دبي بقيمة استثمارية 2.1 مليار درهم

أطلقت شركة «بن غاطي»، مشروعها السكني الأحدث «بن غاطي فلير» في دبي، بقيمة استثمارية 2.1 مليار درهم، خلال أمسية أُقيمت في «نورث سكوير بلازا» بمدينة العلمين الجديدة، في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، بحضور تجاوز 7500 ضيف من كبار المستثمرين، والشخصيات العامة، ونخبة من المعنيين بالقطاعين العقاري والفني، ومشاركة القيصر كاظم الساهر، والنجم العالمي تيري كروز.

ويُمثل «بن غاطي فلير» نقلة نوعية في مشهد العقارات في دبي، حيث يضم 1378 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أول شاطئ رملي اصطناعي في مثلث قرية جميرا، وأكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً متكاملاً. وتستكمل الشركة فعالياتها بعد الإطلاق على مدار 5 أيام مخصصة للمبيعات في فندق ريكسوس العلمين، لتقديم عروض استثمارية حصرية للمشروع.

وكشف رئيس مجلس إدارة «بن غاطي»، المهندس محمد بن غاطي، عن تفاصيل مشروع «بن غاطي فلير»، الذي وصفه بـ «النقلة النوعية» في طريقة التفكير حول المجتمعات السكنية المستقبلية، قائلاً: «مشروع بن غاطي فلير، يُعبّر عن رؤية جديدة للحياة المعاصرة... رؤية تُعيد تعريف جودة العيش، وتعكس التزامنا بتقديم تجارب سكنية تتجاوز الشكل إلى المعنى، والتصميم إلى القيمة».

وأضاف: «اخترنا أن نعلن عن هذا المشروع من مصر، لأننا نؤمن أن السوق المصري ليس مجرد وجهة، بل شريك استراتيجي حقيقي في مستقبل العقار العربي. من هنا، من هذه الأرض الغنية بالتاريخ والفرص، نبدأ فصلاً جديداً من التوسع الطموح».

يقع مشروع «بن غاطي فلير» في مثلث قرية جميرا، أحد أكثر المواقع حيوية في قلب دبي، ويتكوّن من برجين سكنيين، بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار درهم، يضمان 1378 وحدة سكنية، ويتميّز بوجود أول شاطئ رملي اصطناعي في المنطقة، إلى جانب أكثر من 20 مرفقاً ترفيهياً بمعايير عالمية، تشمل مسابح إنفينيتي، ملاعب رياضية، مضماراً للجري، صالات متعددة الاستخدامات، ومناطق مخصصة للأطفال والعائلات، ما يجسّد مفهوم الرفاهية المعاصرة في قلب واحدة من أكثر مجتمعات دبي ديناميكية، وعلى بُعد دقائق من نخلة جميرا ومرسى دبي.