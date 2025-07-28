"دبي لصناعات الطيران" توقع اتفاقية شراء وإعادة تأجير لـ 10طائرات مع "يونايتد إيرلاينز"

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، اليوم، توقيعها اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 9-737 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستُسلّم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن الإعلان عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ “9-737” يأتي بعد استحواذ الشركة مؤخراً على طائرة إيرباص “A321neo” المؤجرة إلى يونايتد، معربا عن التطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة.

وتعد بوينغ “9-737” إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صُممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسّن، وتُسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها.

وتمتلك وتدير "دبي لصناعات الطيران"، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطول يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق.