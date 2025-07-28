«كهرباء ومياه دبي» الرقمية تنجز أكثر من 7.2 مليون معاملة خلال 6 أشهر

أثمر توفير هيئة كهرباء ومياه دبي لجميع خدماتها على العديد من القنوات الرقمية وتشمل موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي عن إنجاز متعاملي الهيئة أكثر من 7.2 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2025. وتضمنت هذه المعاملات ما يزيد عن 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 2.6 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إلى جانب ما يفوق 3.5 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها. ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.5%، فيما حققت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 100 مشروع مع 65 جهة حكومية وخاصة، حتى نهاية يونيو 2025.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع التوجيهات الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل مساعينا الحثيثة لتعزيز جودة الحياة الرقمية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وإمارة دبي. ونحرص على الارتقاء بريادتنا في مجال توظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية وجودة، وتطوير حلول رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة المعنيين وسعادتهم، وتساعدهم على خفض بصمتهم الكربونية ودعم جهود الاستدامة. ولدينا في الهيئة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة تواكب طموحاتنا في التحول الرقمي وجهودنا لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. ونتبنى سياسة "خدمات 360" في جميع خدماتنا لتقليل الإجراءات وتصفير البيروقراطية والمساهمة في إرساء منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي."

وتمتلك الهيئة منظومة متكاملة من القنوات الرقمية التي يتم تصنيفها "خضراء" بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وأنظمة مركز رعاية المتعاملين، حيث تعمل جميعها من خلال مراكز بيانات خضراء ‎تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة. وإلى جانب توفير جميع خدماتها على القنوات الرقمية، تتيح الهيئة مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وواتساب للأعمال على الرقم (046019999)، إضافة إلى أنظمة "أليكسا" الذكية من أمازون.