"تاغ داينامكس" شريكا لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025

أعلنت مجموعة أدنيك، اختيار شركة "تاغ داينامكس"، المتخصصة في مجال تصنيع حلول المركبات المدرعة وغير المدرعة المصممة خصيصاً، شريكا لدورة عام 2025 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس" 2025، اللذان يمثلان منصة عالمية موحدة للابتكار والتعاون في قطاع الدفاع.

وحشد المعرض على مدار ثلاثة عقود، رواد عالميين وصنّاع سياسات وخبراء؛ لإبراز أحدث التكنولوجيا الدفاعية، مقدماً رؤية شاملة للتطورات التي تُشكل ملامح مستقبل الأمن الدولي.

وقال سعيد المنصوري مستشار المعارض الدفاعية في كابيتال للفعاليات، ذراع مجموعة أدنيك لتنظيم الفعاليات، إن الشراكة مع "تاغ داينامكس" تُظهر الهدف الجوهري من فعاليتي آيدكس ونافدكس، وهو حشد العالم لإبراز التكنولوجيا المتقدمة وإقامة علاقات تعاونية هادفة، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتقدم والأمن عبر التعاون والشراكة.

وستكشف "تاغ داينامكس" خلال أيام المعرض عن سلسلة من الابتكارات الرائدة المصممة لتعزيز الأمن والتنقل والفعالية التشغيلية، مما يجسّد التزام الشركة بدفع آفاق التكنولوجيا لمصلحة قطاع الدفاع.

وقال محمود غرغار، الرئيس التنفيذي لشركة تاغ داينامكس، إن معرضي آيدكس ونافدكس 2025، يشكلان ركيزة أساسية للابتكار والتعاون ضمن قطاع الدفاع.

وأعرب عن فخر تاغ داينامكس بأن تكون الشريك المميز في تلك الفعالية البارزة، وذلك تماشياً مع التزامها بالارتقاء بالسلامة عبر التكنولوجيا المتطورة، ومنها الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم عن بُعد، والتي تأتي في صميم أعمالها.