الكشف عن مشروع «روضة السدر» على 8.5 ملايين قدم مربع

بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت شركة «الراسخون للعقارات» عن إطلاق مشروعها الجديد «روضة السدر» في إمارة الشارقة، وبدء المبيعات على قطع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية ضمن المخطط العام للمشروع الممتد على مساحته 8.5 ملايين قدم مربع.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الشركة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات صباح الأحد، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمكاتب العقارية، وجمع من المستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري. واستهل الحفل بكلمة ترحيبية أكدت أهمية الشارقة موقعاً استراتيجياً واعداً للاستثمار، نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط عمراني مدروس، وسياسات اقتصادية مشجعة تضع الاستدامة في صلب أولوياتها.

ويمتد مشروع «روضة السدر» على موقع استراتيجي في الشارقة، بإطلالات متميزة على طريق القاسمية وطريق خورفكان، وعلى مقربة من طريق الذيد، ومدينة خالد بن سلطان، إضافة إلى قربه من مسار «قطار الاتحاد» المستقبلي.

ويشمل «روضة السدر» مجموعة متنوعة من قطع الأراضي، تتوزع بين أراضٍ سكنية (تصريح بناء: أرضي + 2)، وأراضٍ سكنية تجارية، وأراضٍ سكنية استثمارية، إضافة إلى أراضٍ مخصصة للمكاتب السكنية التجارية (تصريح بناء: أرضي + ميزانين + 3 طوابق). وتبدأ المساحات من 270 متراً مربعاً وتصل إلى 1080 متراً مربعاً، بما يلبي مختلف احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين على حد سواء. كما تمنح التصاريح المرنة فرصاً أكبر لتصميم مشاريع متنوعة الاستخدامات تخدم سكان المشروع وزواره.

وقال عبدالله سلطان العويس: «يسرنا أن نحتفي بإطلاق مشروع «روضة السدر» الذي يمثل فرصة استثمارية نوعية في إمارة الشارقة، تتكامل مع التوجهات الاقتصادية للإمارة في المرحلة المقبلة». وأضاف: «تعد الشارقة نموذجاً تنموياً متكاملاً يعكس الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء اقتصاد متوازن ومستدام. ومن هذا المنطلق، تحرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على استقطاب المشاريع الاستثمارية النوعية، ودعم النمو من خلال خدماتها وفعالياتها ومنصاتها الترويجية. ويعد «روضة السدر» نموذجاً حياً لهذا التوجه، إذ يعكس نجاح المستثمرين الإماراتيين في تبني فكر تطويري مسؤول، يعزز من موقع الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري، بيئة مستقرة وآمنة وجاذبة لرؤوس الأموال والمبادرات المستقبلية».

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات، أن «روضة السدر» يعد ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تستند إلى خبرة عميقة في القطاع العقاري. وقال: «نفتخر بأن يكون هذا المشروع في إمارة الشارقة، لما تتمتع به من بيئة تنظيمية محفزة، وبنية تحتية متطورة، ودعم رسمي لا محدود لقطاع العقارات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويجعل من الشارقة وجهة مثالية لإنشاء مشاريع نوعية». مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في مشاريع الأراضي ذات البنية الجاهزة والتصاريح الفورية.

وحول فلسفة الاستثمار التي تتبناها الشركة، أشار المهيري إلى أن «روضة السدر» يترجم مفهوماً غالياً على الشركة، وهو «ترابك ذهب»، مؤكداً أن الاستثمار في الأرض كان ولا يزال من أنجح خيارات الاستثمار وأكثرها أماناً، خصوصاً عندما يكون مقروناً بالتخطيط الجيد والموقع المتميز. وأضاف: «نؤمن أن الأرض أصل الأصول، وكل مشروع جديد نطلقه هو تأكيد على التزامنا بهذه القناعة، وبأننا شركاء حقيقيون لكل من يخطط للمستقبل بثقة». وتابع: «نسعى إلى تقديم منتج عقاري يلبي تطلعات العائلات، والمستثمرين الباحثين عن العوائد المجزية».

وبعد الكشف الرسمي عن المشروع، أعلنت الشركة عن بدء المبيعات ضمن فترة حصرية تمتد على مدار ثلاثة أيام، مع تقديم مزايا تنافسية خاصة للمستثمرين الأوائل، تشمل تسهيلات في الدفع، وخيارات مرنة للتملك. وشهد اليوم الأول من المبيعات إقبالاً لافتاً، ما يعكس ثقة الجمهور في مشاريع «الراسخون» وخبرتها الطويلة في القطاع العقاري. وأكد ممثلو الشركة أن المعرض المصاحب سيستمر حتى نهاية فترة العرض، مع استقبال يومي للمستثمرين والمهتمين.

وتستعد الشركة حالياً للكشف عن مجموعة جديدة من المشاريع النوعية في كل من الشارقة وعجمان خلال الربع الأخير من عام 2025، ضمن رؤيتها في تقديم حلول عقارية عالية الجودة، ومستدامة، تلبي تطلعات السوق، وتعكس التزامها بتقديم قيمة حقيقية للمستثمر والمجتمع. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز محفظة الشركة وتنويع عروضها الاستثمارية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني. ومع استمرارها في مسيرة التوسع، تبقى «الراسخون» وفية لشعارها «نرسم المستقبل بخطى راسخة».