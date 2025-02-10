27 شركة ناشئة تنضم إلى «هب 71»



أعلنت «هب 71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن استقبالها 27 شركة ناشئة ضمن المجموعة الـ 16، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات التي تدعمها «هب 71» إلى 357 شركة. وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة تعمل في قطاعات استراتيجية رئيسية، مما يعكس التزام «هب 71» بتنويع اقتصاد أبوظبي من خلال التكنولوجيا والابتكار.



وجمعت الشركات الناشئة التي تتألف منها المجموعة الـ 16 إجمالي تمويلات تزيد قيمتها على 145 مليون دولار، بمعدل 4.9 ملايين دولار (18 مليون درهم) لكل شركة. ويؤكد هذا الإنجاز على سجل «هب 71» الناجح في جذب الشركات الناشئة الواعدة التي تعزز منظومة الابتكار التكنولوجي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أبوظبي. ومن خلال انضمامها إلى «هب 71» تعمل هذه الشركات على تأسيس منطلق لعملياتها في أبوظبي، بالاستفادة من شبكة قوية لرأس المال والتوجيه والإرشاد والموارد اللازمة لتطوير أعمالها وتحقيق نمو مؤثر.



وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «هب 71»: تعزز المجموعة الـ 16 الثقة العالمية في «هب 71» كمنصة لانطلاق الأفكار الرائدة من أبوظبي، حيث تساهم الشركات الناشئة المنضمة في دعم الابتكار عبر القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا.



ويتألف أكثر من نصف المجموعة الـ 16 من شركات ناشئة في مرحلتي التمويل الأساسي والفئة «أ»، وتعمل الشركات المختارة ضمن تسعة قطاعات تكنولوجيا؛ بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والمناخية، والصحية، والتعليمية، والتنقل والخدمات اللوجستية، مما يساهم بشكل حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.