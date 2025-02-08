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اقتصاد

الصين توسع جهودها لتسهيل التجارة الدولية عبر تطوير 57 ميناءً ذكياً

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وام

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين، تحقيق تقدم ملحوظ في تسهيل التجارة العابرة للحدود خلال عام 2024، في إطار جهود البلاد لتطوير الموانئ الذكية وتعزيز خدمات التجارة الدولية.

ونقلت قناة الصين المركزية عن الإدارة، أنه تم تنفيذ مشاريع تجريبية لبناء الموانئ الذكية في 57 ميناء موزعة على 22 منطقة في أنحاء الصين المختلفة، وذلك بهدف تحسين كفاءة العمليات الجمركية وتسهيل حركة السلع.

وأضافت، أن الصين أدخلت 55 خدمة جديدة ضمن "النافذة الواحدة" للتجارة الدولية، ما أسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة إنجاز المعاملات التجارية عبر الحدود.