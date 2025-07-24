«كاسا غراند» تختار «جُزر دبي» لإطلاق أول مشاريعها في الإمارات

أعلنت «كاسا غراند»، الهندية، دخولها الاستراتيجي إلى سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق أول مشروع سكني فاخر لها في «جُزر دبي».

منذ تأسيسها عام 2003، تحوّلت «كاسا غراند» إلى قوة رائدة في سوق العقارات بجنوبي الهند، حيث طوّرت أكثر من 160 مشروعاً مميزاً، بمساحة إجمالية تتجاوز 53 مليون قدم مربعة، واستطاعت أن تبني مجتمعاً يضم أكثر من 55,000 عائلة.

وتتجه «كاسا غراند» نحو الإمارات، ضمن خطتها التوسعية، مع نيتها تطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية والمختلطة الاستخدام في الإمارات، خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال آرون إم إن المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كاسا غراند»: «إن دخولنا إلى السوق الإماراتية، يُعدّ لحظة فخر، ومحطة بالغة الأهمية في مسيرة كاسا غراند. خلال الأعوام الـ 22 الماضية، أثبتنا قدرتنا على تسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد، وبدقة متناهية. نرغب في جلب هذه التجربة الغنية إلى أحد أكثر الأسواق العقارية حيويةً على مستوى العالم. نؤمن بأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسياساتها المشجّعة للاستثمار، وأنماط حياتها العالمية، تُشكّل البيئة المثالية لمرحلتنا القادمة من النمو. نحن هنا لنُحدث فرقاً، ونقدّم تجارب سكنية استثنائية، تمزج بين الجمال المعماري، والتصميم القائم على القيمة، والحياة المجتمعية المتميّزة، وهي جميعها قيم نحرص على تجسيدها في كل مشاريعنا».