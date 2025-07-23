«دي إم دي سي» تعتزم ضخ 100 مليون درهم في عقارات دبي خلال 2025

أعلنت شركة «دي إم دي سي»، عن تخصيص استثمار مبدئي بقيمة 70 مليون درهم لإطلاق محفظة منتقاة من المشاريع السكنيّة الفاخرة في عدد من أبرز المواقع الحيويّة في دبي، من ضمنها «أرابيـان رانشز» (Arabian Ranches)، و«جميرا غولف إستيتس» (Jumeirah Golf Estates)، و«إميرالد هيلز» (Emerald Hills).

وضمن رؤيتها التوسعيّة الطموحة، أعلنت «دي إم دي سي» خلال مؤتمر صحفي خاص أقامته الشركة عن خطط لضخ استثمار إضافي بقيمة 30 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليبلغ إجمالي التزاماتها الرأسماليّة في عام 2025 نحو 100 مليون درهم، ما يعكس ثقة الشركة في آفاق السوق العقاري واستعدادها لريادة المرحلة المقبلة من الابتكار في تطوير العقارات السكنيّة الفاخرة.

كما أعلنت شركة «دي إم دي سي» (DMDC) عن إطلاق وحدتها الجديدة «دي إم دي سي إيستيتس» (DMDC Estates)، الذراع المتخصّصة في الاستثمار والتجديد العقاري، في خطوة استراتيجيّة جريئة تمثّل التحوّل الأكبر في مسيرة الشركة حتّى اليوم، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح السوق السكني الفاخر في دبي برؤية مبتكرة ونهج استثماري مدروس.

وهذه المبادرة الجديدة لا تُعتبر مجرّد توسّع في نطاق الأعمال، بل نقلة نوعيّة تنقل الشركة من تنفيذ المشاريع إلى تملّكها وتطويرها، ما يعزّز من قدرتها على تقديم تجارب عمرانيّة متكاملة تعكس أعلى معايير التصميم، والجودة، والقيمة الاستثماريّة المستدامة.

وقال رَاجي ضو، الرئيس التنفيذي لـ«دي إم دي سي» «معلّقاً: يسعدنا أخيراً أن نكشف عن «دي إم دي سي إيستيتس»، المشروع الذي عملنا عليه خلال الأشهر الماضية، فالسوق يتغيّر بسرعة، ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا التحوّل، من خلال تقديم تجارب سكنيّة استثنائيّة تعكس فلسفتنا العالية في التصميم والتنفيذ».

ومنذ انطلاقتها في عام 2021، رسّخت «دي إم دي سي» مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المتخصّصة في التصميم الداخلي والمقاولات في دولة الإمارات، مدفوعةً برؤية طموحة وفريق عمل يضمّ أكثر من 700 مهندس وفنّي ومتخصّص، يعملون بتناغم لتقديم حلول متكاملة تُجسّد أعلى معايير الابتكار، والدقّة الهندسيّة، والحرفيّة المتقنة. ومن خلال مسيرة حافلة تضم أكثر من 350 مشروعاً معماريّاً و400 مشروع تصميم داخلي، أثبتت الشركة قدرتها على إعادة تعريف جودة التنفيذ وسلاسة الأداء في سوق يتّسم بالمنافسة العالية والتغيّرات المتسارعة.