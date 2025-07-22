الشارقة تحتفي بالشراكة المؤسسية في جائزة الأداء المالي المتميّز

نظّمت دائرة المالية المركزية في الشارقة، النسخة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميّز، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في حفل أقيم في جامعة القاسمية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المالي، وترسيخ مبادئ التميّز المؤسسي والاستدامة المالية في الإمارة.

وتُعد الجائزة إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المالية في الجهات الحكومية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتكريم الجهات التي حقّقت نتائج ملموسة في هذا الإطار. وقد كرّمت الدائرة عدداً من الشركاء الداعمين، من بينهم شركة دار الود للإنشاءات، التي شاركت بصفة راعٍ ذهبي، في خطوة تعكس دور القطاع الخاص في دعم منظومة التميّز المالي المستدام، والبنية التحتية المؤسسية.

وخلال الحفل، تم تكريم مصباح عبد العزيز، تقديراً لدور الشركة في دعم أهداف الجائزة، ومساهمتها في المبادرات المؤسسية المتوافقة مع رؤية حكومة الشارقة، في بناء منظومة مالية رائدة ومتكاملة.

وقال مصباح عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الود للإنشاءات: «إن التزام الشارقة بالتميّز في الأداء والنمو المستدام، يعكس القيم التي نؤمن بها كشركة إنشاءات تركز على التنمية طويلة الأمد. ونحن فخورون بالمساهمة في الأطر المؤسسية، التي تمكّن من إقامة بنية تحتية جاهزة للمستقبل، وتحقيق الازدهار الشامل».

كما شهد الحفل كلمة ألقاها ناصر عبد العزيز كشواني، الأمين العام للجائزة، أكد فيها على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ ثقافة التميّز، ودفع مسيرة التميّز في إدارة المالية العامة.

وقال المهندس طارق مصباح عبد الرحمن المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: «بينما نواصل شراكاتنا مع الجهات الحكومية في الشارقة والإمارات، يبقى تركيزنا منصباً على تنفيذ مشاريع بنية تحتية لا تقتصر على الجودة فحسب، بل تتماشى أيضاً مع تطلعات المجتمعات التي نخدمها على المدى الطويل. إن دعمنا لهذه الجائزة، يعكس إيماننا بالتميّز والشفافية، والتنمية المستدامة، كركائز للتقدم الوطني».

وتؤكد دار الود للإنشاءات، التزامها المستمر بدعم المبادرات الوطنية التي تكرّس ثقافة التميّز، وتدعم استراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.