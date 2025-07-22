الإمارات تشارك في حملة «سوبر دوبر» لمواجهة حرارة الصيف

شاركت الإمارات في إطلاق حملة «سوبر دوبر» لمواجهة حرارة الصيف، حيث يشهد الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يوليو، منافسة غير مسبوقة على منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، من مقاطع فيديو سينمائية خيالية، لمؤثرين يُظهرون تساقط الثلج في زوايا شوارع في كراتشي، إلى أسطح دبي، وأسواق القاهرة، مع فتح عبوة من مشروب سفن أب المنعش!

وأكدت أحدث دراسة عالمية أجرتها سفن أب، أن التحدي الأكبر، يتمثل في كيفية الحفاظ على الشعور بالانتعاش خلال الأسبوع الأكثر حرارة في السنة، حيث تسجل مدن مثل القاهرة وكراتشي والرياض ودبي، درجات حرارة تقارب 38 درجة مئوية، بشكل منتظم.

ومن هذا المنطلق، أطلقت العلامة الشهيرة حملتها الجريئة «7 أيام من صيف سوبر دوبر»، التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بمحتوى رقمي بتقنية CGI (سى جى آي)، يبعث على الانتعاش، وينقل المشاهدين إلى واحة ثلجية حالمة، وسط حرارة الصيف اللاهبة، حيث تتعاون سفن أب مع مجموعة من أشهر النجوم وصناع المحتوى، لتقديم تجربة «سوبر دوبر».

وقال سلمان بتّ المدير المسؤول ومدير التسويق الأول في الشركة: «لا يمكن التقليل من التأثير الجسدي للحرارة الشديدة في أجسامنا، ولكن أحياناً، كل ما نحتاجه هو لحظة منعشة، تساعدنا على استعادة نشاطنا. سواء كانت استراحة سريعة في يوم حافل، أو وسيلة لخفض حرارة الجسم، فإن سفن أب تقدم الانتعاش الأمثل من خلال تجربة «سوبر دوبر»، التي يبحث عنها الجميع حول العالم. وبخصوص الحملة الرقمية، أردنا أن نبتكر شيئاً، ليس فقط بدفع الناس للضحك أو المشاركة، بل بجعلهم يشعرون بالانتعاش الحقيقي في لحظته. هذا هو جوهر سفن أب، الذي يهدف إلى الحصول على لحظة من النقاء والمرح والانتعاش، في عالم قد يبدو أحياناً شديد الحرارة».