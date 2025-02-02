الصين تصدر سندات بنحو 10.94 تريليون دولار العام الماضي

أظهر تقرير أصدره بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي) أخيرا، أن الصين أصدرت خلال العام الماضي، سندات متنوعة بقيمة 79.3 تريليون يوان (حوالي 10.94 تريليون دولار)، بزيادة بلغت 11.7% على أساس سنوي، من بينها سندات بقيمة 70.4 تريليون يوان في سوق ما بين البنوك، و8.9 تريليون يوان من السندات المصدرة في سوق البورصات.

وذكر التقرير، أن حجم سندات الخزانة بلغ 12.4 تريليون يوان في العام الماضي، بينما وصل حجم سندات الحكومات المحلية 9.8 تريليون يوان.

وأوضح أن رصيد حيازات المؤسسات الأجنبية في سوق السندات الصيني بلغ حتى نهاية العام الماضي 4.20 تريليون يوان، ما يمثل 2.4% من رصيد الحيازة في السوق.