إطلاق سيارة «جايكو J7 SHS» في الإمارات نهاية أغسطس

تستعد أومودا وجايكو، إحدى أسرع الشركات نمواً في عالم التنقل الذكي، لإحداث نقلة نوعية في سوق المركبات الهجينة في الإمارات، مع اقتراب موعد إطلاق السيارة J7 SHS في نهاية شهر أغسطس. تجمع هذه السيارة المبتكرة بين الأداء الكهربائي السلس، والمدى الطويل، وأنظمة السلامة الذكية، والتصميم الفاخر، لتواكب تطلعات السائق العصري، وكل ذلك من دون الحاجة إلى الشحن إطلاقاً.

وعلى عكس السيارات الكهربائية التقليدية تتيح J7 SHS اجتياز أكثر من 1200 كيلو متر (وفقاً للإجراء العالمي المنسق لاختبار المركبات الخفيفة WLTP) بخزان وقود واحد، وشحنة واحدة فقط، أما في الطرقات الحضرية فتوفر J7 SHS مدى كهربائياً صافياً يصل إلى 90 كيلو متراً، لتمنحك تجربة قيادة هادئة بلا انبعاثات.

وصُممت J7 SHS لتواكب نمط الحياة في الإمارات، فهي تعمل بكفاءة مذهلة في درجات حرارة، تتراوح بين -35 و60 مئوية، ما يجعلها خياراً موثوقاً في جميع البيئات والمواسم. وتسجل J7 SHS معدل استهلاك وقود استثنائي لا يتجاوز 3.1 لترات لكل 100 كيلو متر في وضع الحفاظ على الشحن، ما يضعها بين الأفضل في فئتها من حيث الكفاءة.

وتزخر J7 SHS بمنظومة متكاملة من تقنيات السلامة المتقدمة، من أبرزها:

•نظام المحافظة على المسار والتنبيه عند الانحراف

•وسائد هوائية ستائرية وسطية لتقليل خطر الإصابات في حال حدوث تصادم جانبي

•نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع القدرة على رصد المشاة وراكبي الدراجات

•فصل فوري للطاقة عن البطارية خلال 2 ميلي ثانية فقط بعد الاصطدام، ما يمنع حدوث أي ارتفاع حراري خطر

القوة والأداء

تتميز جايكو J7 SHS بمنظومة دفع هجينة عالية الأداء، تجمع بين محرك توربيني من الجيل الخامس سعة 1.5TGDI ومحركين كهربائيين مزدوجين، ما يوفر ناتج طاقة مشتركاً يبلغ 328 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 515 نيوتن متر، وتأتي السيارة مزودة بناقل حركة هجين مخصص من نوع DHT.

تقنيات ذكية

أما عشاق التكنولوجيا فبانتظارهم نظام ترفيهي متطور بشاشة HD قياس 13.2 إنشاً، يدعم خاصيتَي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي فاخر من علامة Sony يوفر تجربة صوتية غامرة بأعلى جودة. كما توفر الكاميرا البانورامية بزاوية 540 درجة رؤية شاملة لمحيط السيارة، ما يعزز السلامة والقدرة على المناورة في مختلف الظروف. وتتيح ميزة تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) استخدام السيارة مصدر طاقة متنقل بقوة 3.3 كيلوواط، ما يجعلها حلاً عملياً للرحلات الخارجية والحالات الطارئة.

أما الباحثون عن أداء استثنائي فموعدهم مع J8 SHS المرتقبة، التي تمثل قمة ما يمكن أن تقدمه هذه الفئة، مع قوة مذهلة تبلغ 596 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 915 نيوتن متر، ونظام دفع رباعي، وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 5.4 ثوانٍ فقط.

وتُعد J7 SHS الطراز الأول من سلسلة SHS، الذي يصل إلى الإمارات، لتشكل نقطة انطلاق نحو إطلاق الطرازين التاليين: J8 SHS وC7 SHS قريباً.