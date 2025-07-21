«برتڤيل» تطلق مشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22» في أبوظبي

أعلنت برتڤيل عن إطلاق مشروعها الجديد باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22، والذي يحمل العلامة الفندقية باب القصر، ويقع في شاطئ الراحة، على الواجهة البحرية والقناة المائية في أبوظبي.

ويُعد «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس 22»، سابع مشروع سكني تطلقه «برتڤيل»، ضمن محفظة مشاريعها المتنامية في أبوظبي.

وكشفت «برتڤيل» عن بدء أعمال الإنشاء في المشروع بداية يوليو الحالي، حيث من المتوقع إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2029، مؤكدة اهتمامها بمواصلة تطوير المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي، في ظل ما يشهده القطاع العقاري في الإمارة من تطور ونمو ملحوظ خلال الفترة الحالية.

ويتكوّن مشروع من 3 أبراج سكنية، ويضم 242 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، حيث يضم «البرج A» نحو 96 وحدة، و«البرج B» نحو 85 وحدة، فيما يوفر «البرج C» نحو 61 وحدة سكنية.

ويوفّر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق، بما في ذلك وحدات دوبلكس وسكاي ڤيلا، جميعها تطل مباشرة على القناة.

كما يضم المشروع 3 مسابح إنفينيتي، موزعة على أسطح الأبراج الثلاثة، بالإضافة إلى مسبحين في الطابق الأرضي، بتصميم عصري محاط بمناطق جلوس خاصة ومساحات خضراء.

كما يضم المشروع في الطابق الأرضي 6 محال تجارية، تشمل سوبر ماركت، وصيدلية، وصالونات تجميل للرجال والسيدات، ومقهى، ومطعماً، ومحل حلويات.