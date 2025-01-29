"إمداد" تستهدف الارتقاء بالخدَمات التشغيلية عبر مرْكز للذّكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة "إمداد"، مُقدّم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزّز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي التابع لها في مبادرةٍ مهمةٍ ستساهم في الارتقاء بالابتكار والتحول الرقمي.

خفض التكاليف

وقال عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة إمداد: "يمثل افتتاح مركز التميز للذّكاء الاصطناعي إنجازاً هاماً يضاف إلى مسيرة نجاحاتنا، وسعينا الحثيث لتحقيق الرّيادة في قطاع إدارة المرافق. ونهدف من خلال هذا المشروع للارتقاء بمستوى التميز التشغيلي، وخفض التكاليف، وإيجاد قيمة طويلة الأجل للشركاء. كما يعزز الإنجاز ريادة "إمداد" ويمكّننا من تصدر مشهد التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي“.

ويقدّم مركز التميز للذّكاء الاصطناعي الجديد مجموعة متكاملة من الحلول المدعومة بالذّكاء الاصطناعي المُصمّمة لتحويل العمليات وتعزيز الكفاءة.

رؤى مفيدة

وتوفّر لوحات معلومات الذّكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال المتقدمة رؤى مفيدة من الناحيتين المالية والتشغيلية، ما يمكّن المجموعة من اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات على جميع المستويات التنظيمية.

وتقوم برامج الذّكاء الاصطناعي المُرتبطة ببرامج تخطيط الموارد المؤسّسية وإدارة علاقات العملاء وعمليات الخدمة الميدانية، بتحسين مختلف العمليات الأساسية؛ وفي مُقدّمتها: الخدمة الذّاتية للموظفين، وإدارة النفقات، والتوظيف، بينما ستساهم منصّة Microsoft 365 Copilot في تبسيط المهام الرُّوتينية لدى الإدارة العليا وفريق التسويق.

المهام المتكررة

واستكمالاً لهذه الابتكارات، تتيح حلول إنترنت الأشياء المراقبة الآنية للأصول ودمجها بسلاسة مع أنظمة إدارة المرافق، إضافة إلى ذلك، سيوفّر المركز روبوتات برْمجية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأتْمتة المهام المتكرّرة، والتي ستقلّل بشكلٍ كبيرٍ من التكاليف التشغيلية، وستساهم في الحدِّ من الأخطاء البشرية مع ضمان مستوى أعلى من الخدمات.

تدشين مركز التميز للذّكاء الاصطناعي كان ثمرة التعاون مع عددٍ من رواد التقنية العالميين، من خلال الدورات التدريبية المكثفة وورش العمل والمنتديات التي نظمت على مدار شهور طويلة، ما ساهم في تزويد مجموعة إمداد بالخبرات اللازمة لتحقيق الريادة في مستقبلٍ عنوانه الذّكاء الرقمي.

ويعد مركز التميز للذّكاء الاصطناعي إنجازًا بارزًا وقاعدة انطلاق لتحقق "إمداد" مزيداً من التطوير والتقدّم في المُستقبل.