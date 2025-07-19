الصين : 3.1 تريليون دولار حجم التجارة مع دول "الحزام والطريق" في 2024

كشفت الصين عن أن تجارتها مع الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" قفزت إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ 2.7 تريليون دولار في عام 2021، مشكلة بذلك 50.7% من إجمالي تجارتها الخارجية.

وقال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية تجاوزت 240 مليار دولار أمريكي منذ عام 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 160 مليار دولار أمريكي كاستثمارات صينية في دول المبادرة، و80 مليار دولار تدفقت إلى الصين، فيما بلغ حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين قرابة 600 مليار دولار أمريكي.

وأشار "لي" إلى أن هذه المشاريع عززت البنية التحتية وحسنت حياة الناس، مؤكدا توقيع مذكرات تعاون استثماري مع أكثر من 50 دولة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتوسع التعاون في التجارة الإلكترونية ليشمل 36 دولة.