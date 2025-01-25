13% زيادة في التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات خلال ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات وصلت إلى قرابة 89ر4 تريليون يوان خلال شهر ديسمبر 2023، مما شكل ارتفاعا نسبته 13% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات المذكورة، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن صادرات وواردات الصين من السلع والخدمات بلغت 1ر376 مليار دولار أمريكي، و 1ر304 مليارات دولار أمريكي على الترتيب، ما أدى إلى فائض قدره 72 مليار دولار أمريكي.

ووصلت قيمة صادرات السلع إلى حوالي 4ر2 تريليون يوان، بينما وصلت قيمة واردات السلع إلى حوالي 74ر1 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 9ر660 مليار يوان، بحسب شينخوا.

وبلغت قيمة الخدمات المصدرة 6ر298 مليار يوان فيما سجلت قيمة الخدمات المستوردة 8ر441 مليار الشهر الماضي، وهو ما أسفر عن عجز بقيمة 3ر143 مليار يوان.