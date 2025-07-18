ارتفاع الأسهم العالمية بعد وصول الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية في تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد المكاسب التي سجلتها الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس، على خلفية البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من التوقعات ونتائج الشركات الأمريكية الكبرى التي جاءت متباينة.

وفي مستهل التعاملات الأوروبية اليوم، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 4ر0% ليصل إلى 86ر24479 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 6ر0% ليصل إلى 86ر7869 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2ر0% إلى 81ر8987 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0 %.

وفي آسيا ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2ر1% ليسجل 66ر24825 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 5ر0% ليسجل 48ر3534 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 2ر1% بفضل ارتفاع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) بنسبة 2ر2% أمس الخميس، بعد أن أعلنت الشركة زيادة صافي ارباحها بنسبة 61% تقريبا في الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع مؤشر إس إند بي/إيه إس إكس في أستراليا بنسبة 4ر1% إلى 20ر8757 نقطة، فيما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر0% إلى 07ر3188 نقطة وانخفض مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 6ر0%.