«غرفة دبي» تنظم ورشة عمل حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة

نظّم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ورشة عمل افتراضية حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 بحضور 46 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.

وتهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 لدعم وتسريع طموحات الاستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإمارة انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تسهم في تمكين المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتقليل تكلفة الطاقة، مما يحقق زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

واستعرضت ورشة العمل المتطلبات الفنية، ومعايير الأهلية للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 والتي تهدف لدعم القطاع الصناعي في خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، والمساهمة في تسريع عملية إزالة الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني في دبي

تمكين الشركات

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعريف القطاع الخاص على ميزات وآليات الاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 ودورها في تمكين الشركات من قيادة مسيرة الاستدامة في القطاعات المستهدفة.

ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على تحفيز الشركات لتبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية، كما يوفّر المركز مجموعة غنية من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية لمساعدة الشركات على دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف مراحل ومستويات عملياتها التشغيلية.