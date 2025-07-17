«أنطاليا» تطلق مشروع «كارما» في «مدينة دبي الرياضية»

أعلنت شركة «كارما للتطوير العقاري» عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «أنطاليا» في «مدينة دبي الرياضية»، وذلك بتوقيع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، المهندس س.ن. ساكسينا.

يضم المشروع 192 وحدة سكنية، تتراوح بين استوديوهات وشقق من ثلاث غرف نوم.

وقال ساكسينا: «يجسد مشروع «أنطاليا» خلاصة عقود من التعلم حول تحولات دبي وتطورها، ففيه تتخطى العمارة حدود البناء التقليدي لتروي قصة عن الضوء والانسيابية والروابط الإنسانية. ويعكس هذا المشروع فهمنا العميق لما يقدره حقاً المقيمون في دبي: الانسجام، والرفاهية، وجمال التصميم الذي يدوم».

تشمل أبرز مزايا المشروع حوض سباحة لا متناهٍ على السطح، وحديقة «زن» هادئة، وصالة رياضية بانورامية داخلية، ومناطق مخصصة لليوغا والتأمل، وفسحة خارجية للسينما، ومنطقة ألعاب مائية للأطفال مع وجود مربيات للإشراف على الأطفال، بالإضافة إلى عناصر مائية تضفي أجواء من الصفاء والسكينة.