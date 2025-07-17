ملبار تتوسع في الإمارات ودول الخليج بافتتاح 6 صالات جديدة

أطلقت ملبار للذهب والألماس علامة «مجوهراتي من ملبار»، أحدث علاماتها للبيع بالتجزئة ومُخصصة حصرياً للمجوهرات العربية، وأعلنت عن افتتاح 6 صالات عرض؛ صالتي عرض في الإمارات العربية المتحدة، وصالتي عرض في البحرين، وصالة عرض واحدة في كل من المملكة العربية السعودية وعمان.

وافتتح رئيس مجلس إدارة مجموعة ملبار، السيد م. ب. أحمد، صالة العرض الثانية لمجوهراتي من ملبار في الإمارات العربية المتحدة في دلما مول، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، عبد السلام ك. ب؛ والمدير العام للعمليات الدولية، شملال أحمد؛ والمدير الأول لمجموعة ملبار، مايانكوتي سي؛ ومدير الشؤون المالية والإدارية، أمير سي إم سي؛ ومدير التصنيع، فيصل أ. ك؛ ورئيس أعمال سلسلة القيمة العربية، شريف عبد المنعم مليجي حسنين، وأعضاء آخرين من فريق الإدارة العليا في ملبار للذهب والألماس، والعملاء والمهنئين.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ملبار، م. ب. أحمد: «إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نطلق «مجوهراتي من ملبار» لعشاق المجوهرات العربية المميزين. وفي إطار رؤية ملبار للذهب والألماس بأن تصبح متجر المجوهرات الرائد عالمياً، يُعد توسيع محفظة تصميماتنا لتشمل مختلف القطاعات الثقافية والقيمية محوراً رئيسياً. ويمثل إطلاق «مجوهراتي من ملبار» خطوة مهمة في ترسيخ حضورنا المميز في عالم المجوهرات العربية التقليدية والمعاصرة. ومع ست صالات عرض في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والمزيد في الأفق، نحن على ثقة بأن «مجوهراتي من ملبار» سيحظى بترحيب حار من قبل عشاق المجوهرات في الخليج».

وقال عبد السلام ك. ب، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملبار: «يسرنا أن نقدم «مجوهراتي من ملبار» لعملائنا العرب الكرام، الذين لطالما شكلت رعايتهم جزءاً لا يتجزأ من نجاحنا في الخليج». وأضاف: «لطالما ألهمنا الإرث الغني للمجوهرات العربية وأهميتها الثقافية العميقة. مع «مجوهراتي»، أنشأنا منصة متميزة ستوفر لعملائنا تجربة تسوق شخصية وغامرة، تركز حصرياً على تقاليد التصميم العربي. من خلال توظيف حرفيتنا العالمية الشهيرة في صناعة المجوهرات التي تلقى استحسان عملائنا العرب وتلبي جميع أذواق التصميم، نهدف إلى تطوير هذه العلامة التجارية لتصبح الاسم الأكثر ثقةً وتفضيلاً في قطاع المجوهرات العربية».