لجذب المستثمرين العالميين إلى دبي.. «بن غاطي» تفتتح أول مقر في لندن

افتتحت شركة بن غاطي، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول مقر رئيسي دولي لها في المملكة المتحدة تحت اسم «بن غاطي لندن بوتيك»، في موقع استثنائي على شارع برومبتون الشهير في قلب العاصمة البريطانية لندن.

يأتي افتتاح «بن غاطي لندن بوتيك» كخطوة استراتيجية تجسّد التزام الشركة بإيصال فرصها العقارية النوعية في دبي إلى جمهور المستثمرين حول العالم. فقد تم تصميم المقر ليكون مركزاً استثمارياً متكاملاً يوفّر تجربة مخصصة للمستثمر الدولي، تشمل استشارات احترافية، عروضاً تفاعلية للمشاريع، وخدمات بيع مدعومة بفريق متخصص من خبراء القطاع. في الوقت نفسه، يرسّخ هذا الحضور المؤسسي في العاصمة البريطانية موقع بن غاطي كحلقة وصل مباشرة بين سوق العقارات في دبي والمستثمرين في أوروبا والعالم.

وفي کلمته خلال حفل الافتتاح، قال محمد بن غاطي، رئیس مجلس إدارة الشرکة: «یُشكل افتتاح مكتبنا في لندن محطة استراتيجية مهمة ضمن رؤيتنا للتوسع الدولي. نحن في بن غاطي نؤمن بأن الاستثمار العقاري النوعي يجب أن يكون متاحاً وقريباً من المستثمر، أينما كان، ومن خلال هذا المكتب نتيح الوصول إلى مشاريعنا الرائدة في دبي عبر بوابة عالمية رفیعة المستوى».

ويمثّل مكتب بن غاطي الجديد في لندن امتداداً طبيعياً لاستراتيجية الانتشار الدولي التي تبنّتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت بتعزيز حضورها المؤسسي في عدد من أهم المحاور الاستثمارية على مستوى العالم، ما أسهم في بناء شبكة علاقات استثمارية واسعة، وتوسيع قاعدة عملاء الشركة على المستوى الدولي، كما يترجم التزام الشركة ببناء منظومة استثمارية عالمية المعايير، تتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص عقارية حقيقية في دبي، ضمن بيئة احترافية، تواكب المعايير العالمية وتُراعي خصوصیة کل سوق.

هذا وطوّرت شركة بن غاطي محفظة مشروعات ضخمة تضم أكثر من ثمانين مشروعاً في إمارة دبي، بقيمة إجمالية تتجاوز خمسین مليار درهم، مع تسليم ما يزيد على أحد عشر ألف وحدة سكنية حتى اليوم، وقد أبرمت الشركة تحالفات استراتيجية مع نخبة من العلامات العالمية الفاخرة، ما أثمر عن إطلاق مشاريع سكنية رائدة تحمل توقيع هذه الأسماء، من أبرزها: بوغاتي ریزیدنسز من بن غاطي، ومرسیدس بنز بلیسز من بن غاطي، وبرج بن غاطي جاكوب آند كو، الذي يُعد أعلى برج سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم.

وتحظى هذه المشاريع باهتمام كبير على الصعيد العالمي، حيث انضم إلى مجتمع ملاك العقارات في الشرکة عدد من الشخصیات الرفیعة والمشهورة عالمياً، من بينهم: النجم الرياضي نيمار جونيور، وأسطورة الأوبرا أندريا بوتشيلي، ولاعب كرة القدم إيمیريك لابورت، والنجم العالمي تیري کروز.