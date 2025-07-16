تايجر العقارية تبيع المرحلة الأولى بالكامل من برج أورستا في دبي

أعلنت شركة تايجر العقارية عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروعها السكني أورستا تاور، البرج المكون من 63 طابقاً وبارتفاع 255 متراً، الواقع في قلب جميرا ڤيلج سيركل (JVC)، وذلك خلال فترة قليلة من إطلاقه.

وتعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في 15 يوليو 2025، وسط إقبال قوي من المستثمرين والمشترين النهائيين الباحثين عن جودة سكنية استثنائية.

ويمثل مشروع أورستا تاور واحداً من أطول الأبراج السكنية في منطقة جميرا ڤيلج سيركل، ويضم نحو 900 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، ومزودة بأحدث الأجهزة المنزلية.

قال المهندس عامر وليد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «في أورستا، حرصنا على تقديم أعلى مستويات الجودة، سواء في اختيار المواد أم في التشطيبات النهائية، وسيتم تجهيز وتأثيث كل وحدة سكنية بالكامل لتكون جاهزة للسكن، باستخدام أجهزة منزلية حديثة وتشطيبات تليق بأذواق عملائنا الراقية».

وتطلق شركة تايجر العقارية مبيعات المرحلة الثانية في 15 يوليو 2025، بأسعار تبدأ من 628.000 درهم، مع توفر خطط سداد مرنة.