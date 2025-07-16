«كوفاس» العالمية تدعم فريق إدارتها العليا في "الخليج والشرق الأوسط"

تستعد شركة «كوفاس» العالمية المتخصصة في مجال إدارة مخاطر الائتمان التجاري ومقرها الإقليمي دبي لدعم فريق إدارتها العليا في المنطقة، بتعيين محمد جمعة رئيساً تنفيذياً ومديراً إقليمياً للمنطقة الفرعية التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وبدورها، ستنضم كل من ساندرين ساريكي، المدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمان عاشور، المدير الإقليمي لمصر، إلى فريق محمد جمعة لرفع تقاريرهما مباشرة إليه.

يذكر أن جمعة قد انتقل إلى منصبه الحالي بعد مسيرة حافلة له في أمريكا الشمالية؛ حيث أقام في الولايات المتحدة وشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة أمريكا الشمالية. وكان قد بدأ مسيرته المهنية مع كوفاس في كندا عام 2014، حيث شغل منصب الرئيس التجاري، قبل أن يتولى لاحقاً مهام المدير الإقليمي لكندا.

يتمتع جمعة بخبرة مهنية عالمية تمتد لأكثر من 22 عاماً في قطاعات حيوية تشمل تأمين ائتمان التجارة، إدارة المخاطر، والتجارة الدولية. إلى جانب ذلك، تولى محمد عضوية عدد من الجمعيات الصناعية؛ من أبرزها جمعية تأمين الذمم التجارية في كندا.

من المتوقع أن تسهم خبرته الواسعة في تحقيق نمو ملموس لشركة «كوفاس» دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال قيادته لتطوير استراتيجية القنوات المتعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية وترسيخها.

وفي عام 2024، بلغ عدد موظفي شركة «كوفاس» نحو 5.236 موظفاً، وحجم مبيعات قدره 1.84 مليار يورو، على مدى أكثر من 75 عاماً، نجحت كوفاس في ترسيخ مكانتها شركة عالمية، حيث توفر حلولاً شاملة لنحو 100.000 عميل في قرابة 200 سوق حول العالم، وتشمل هذه الحلول: تأمين الائتمان التجاري، معلومات الأعمال، تحصيل الديون، التأمين ضد المخاطر الفردية، سندات الضمان، وخدمات العولمة. وتعتمد كوفاس في تقديم خدماتها على خبرة متراكمة وتقنيات متطورة، ما يتيح لها تمكين التجارة ودعم نجاح العملاء في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.