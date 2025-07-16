شراكة استراتيجية بين «بريستيج ون» و«الشعفار للهندسة»

أعلنت شركة «بريستيج ون للتطوير» رسميّاً عن تعيين «الشعفار للهندسة» كمقاول رئيسي لتنفيذ مجموعة من مشاريعها المرتقبة، حيث أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة «بريستيج ون»، بحضور كل من أجمل سيفي، الرئيس التنفيذي لـ«بريستيج ون للتطوير» وسيف علي عبد الله الشعفار، الرئيس التنفيذي لشركة «الشعفار للهندسة».

وقال أجمل سيفي: «يعكس اختيار شركة بحجم ومكانة «الشعفار للهندسة» التزامنا العميق بالتميّز في البناء وثقتنا في شركاء يتقاسمون معنا رؤيتنا طويلة المدى. فخبرات «الشعفار» المثبتة وفعاليتها التشغيليّة تتكامل تماماً مع المعايير العالية التي نحرص على تبنيها في مختلف مشاريعنا».

وقال سيف علي عبد الله الشعفار: «أظهرت شركة بريستيج ون للتطوير زخماً لافتاً ونهجاً واضحاً في التنفيذ. ونحن فخورون بالتعاون مع شريك نلتقي معه حول القيم نفسها من حيث الجودة والنظرة المستقبليّة في تنفيذ المشاريع».

وفي إطار مسيرة التوسّع والتطوير، أعلنت «بريستيج ون» إسناد تنفيذ أحد أبرز مشاريعها السكنيّة المقبلة إلى شركة «باور آكسس إنترناشونال فاونديشن»، في خطوة جديدة تعبّر عن زخم تنفيذ المشاريع الذي يميّز أعمال الشركة.

وبمحفظة مشاريع باتت تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم، تواصل «بريستيج ون للتطوير» ترسيخ حضورها في السوق عبر شراكات استراتيجيّة وتصاميم مبتكرة برؤية مستقبليّة وتركيز ثابت على تقديم حلول بناء ترتقي إلى أعلى المعايير العالميّة.